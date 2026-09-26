TP.HCM: Hoạt động chào tân sinh viên với giải Việt dã HS-SV Thành phố mở rộng

Giải Việt dã Học sinh - Sinh viên TP.HCM 2026 "Run Now Live Now" là một trong các hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội Tân Sinh viên TP. Hồ Chí Minh lần thứ XXI năm 2026. Các chuỗi hoạt động trong ngày hội được tổ chức nhằm hỗ trợ tân sinh viên hòa nhập, giảm những lo lắng khi bước vào môi trường học tập mới.

Các vận động viên nữ đăng ký hệ phong trào hào hứng tại điểm xuất phát lộ trình.

Giải chạy có các cự ly thi đấu dành cho các hệ thi đấu khác nhau: 3km và 5km dành cho hệ phong trào; 5km và 10km dành cho vận động viên hệ nâng cao, với cung đường chạy bao quanh khuôn viên ĐHQG HCM.

Đặng Phương Uyên - sinh viên năm 4 Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM và Nguyễn Ngọc Hà, sinh viên năm 2 Trường ĐH Văn Hiến, biết được thông tin giải chạy trên mạng xã hội và đã đăng ký cự ly 5km hệ nâng cao.

“Lúc đầu mình nghĩ 5km sẽ khá dài vì bình thường mình chạy khá lâu, nhưng không ngờ nó lại nhanh như vậy”, Uyên chia sẻ. Ngoài giải chạy, hai bạn dự định tiếp tục tham gia hoạt động hiến máu tại Ngày hội.

Ngọc Hà và Phương Uyên đã hoàn thành đường chạy của mình.

Trong hai ngày 26 - 27/9/2026, Ngày hội Tân Sinh viên TP. Hồ Chí Minh lần thứ XXI mang đến chuỗi hoạt động đa dạng như Đêm hội Tân Sinh viên - Gala “RISE UP”; các giải thể thao điện tử, cờ vua - cờ tướng, kéo co cùng nhiều workshop, talkshow về AI, ngoại ngữ, việc làm, tài chính, sức khỏe và kỹ năng ứng xử trên không gian mạng.

Các không gian trải nghiệm công nghệ VR - AR, văn hóa đọc, nghệ thuật dân gian, môi trường và chợ phiên sinh viên tiếp tục tạo điều kiện để tân sinh viên giao lưu, khám phá và chủ động hòa nhập vào đời sống giảng đường.

Ngày hội Tân Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 21 năm 2026 - Chủ đề “Khát vọng sinh viên thành phố mang tên Bác” là hoạt động nằm trong Chuỗi Ngày hội Chào năm học mới 2026 - 2027 được tổ chức tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố. Ngoài Ngày hội tại Nhà văn hóa sinh viên TP.HCM, các ngày hội khác được tổ chức bao gồm Ngày hội Chào năm học mới khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu; Ngày hội Chào năm học mới khu vực Bình Dương và Ngày hội Học sinh Trung học phổ thông và Liên hoan Câu lạc bộ - Đội - Nhóm học sinh THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên năm học 2026 - 2027.