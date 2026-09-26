Hướng tới đổi mới đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao

Lãnh đạo Đại học Kinh tế Quốc dân tặng hoa chúc mừng Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế. (Ảnh: NEU)

Tham dự buổi lễ, có các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên; gần 70 lớp các khóa, 620 cựu học viên cùng 120 đối tác, nhà khoa học.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Văn Lợi, Viện trưởng Thương mại và Kinh tế quốc tế cho biết, Viện ra đời từ năm 1956, tiền thân là Khoa Thương nghiệp, trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, đồng hành cùng quá trình xây dựng và phát triển của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đến nay, Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế có hơn 8.000 sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc các chuyên ngành Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Thương mại, Thương mại điện tử, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Viện đã đào tạo hàng nghìn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ; nhiều người học đang đảm nhiệm các vị trí tại cơ quan Đảng, Nhà nước và các tập đoàn đa quốc gia, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của đất nước.

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: NEU)

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Văn Lợi, những kết quả đạt được là sự đóng góp của nhiều thế hệ giảng viên, những người không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tham gia các đề tài nghiên cứu các cấp và xây dựng các báo cáo tư vấn cho cơ quan Đảng, Chính phủ.

Nhấn mạnh 70 năm là một mốc son và điểm tựa cho giai đoạn phát triển mới, Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Văn Lợi cho biết: Viện sẽ tiếp tục gắn kết chặt chẽ đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn; đổi mới mạnh mẽ các chương trình đào tạo theo chuẩn mực quốc tế, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập và phát triển khoa học, công nghệ. Đồng thời, hướng tới xây dựng môi trường phát triển toàn diện cho người học, nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, tinh thần trải nghiệm và bản lĩnh công dân toàn cầu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, nhấn mạnh: Trải qua quá trình phát triển và tái cơ cấu, Viện trở thành một trong những đơn vị có quy mô đào tạo lớn, là một trong những đơn vị nòng cốt và niềm tự hào của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đánh giá cao sự chủ động của Viện trong kết nối mạng lưới cựu sinh viên và doanh nghiệp đối tác, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng sự thành đạt của các thế hệ cựu sinh viên là minh chứng cho chất lượng đào tạo của nhà trường, đồng thời là nguồn cảm hứng cho các thế hệ sinh viên hiện tại.

Trong giai đoạn tới, Đại học Kinh tế Quốc dân đang chuyển mình theo mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực, có uy tín cao trong khu vực và trên thế giới. Đồng hành với định hướng chung, Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế tiếp tục phát huy thế mạnh về thương mại và kinh tế quốc tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Thọ đề nghị Viện tiếp tục phát huy truyền thống 70 năm, tập trung đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, gắn với chuyển đổi số; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách trong các lĩnh vực thương mại thế hệ mới, kinh tế xanh và chuỗi cung ứng toàn cầu; tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo uy tín trên thế giới và cộng đồng doanh nghiệp.

Tại lễ kỷ niệm, Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế được trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ghi nhận những thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên và người học của Viện trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp nguồn nhân lực cho đất nước.