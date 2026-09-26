Hà Nội tiếp tục giám sát, kịp thời chấn chỉnh việc tổ chức bữa ăn bán trú

Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố kiểm tra việc tổ chức bán trú tại xã Quảng Bị ngày 24-9-2026. Ảnh: CTV

Nhìn lại 3 tuần đầu năm học 2026-2027, công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, nền nếp; song việc kiểm tra, giám sát vẫn được duy trì thường xuyên để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế phát sinh.

Kiểm tra đến đâu, chấn chỉnh đến đó

Ngày 26-9, UBND xã Quảng Bị có văn bản yêu cầu các trường tiểu học trên địa bàn dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ nấu ăn tại trường với đơn vị cung cấp suất ăn, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho học sinh.

Động thái này được đưa ra sau khi các đoàn kiểm tra của thành phố, các xã, phường kiểm tra công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 và một số cơ sở giáo dục trên địa bàn. Đây cũng là bước xử lý tiếp theo sau những phản ánh liên quan đến bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 trong những ngày qua.

Theo UBND xã Quảng Bị, việc tạm dừng hợp đồng căn cứ Hướng dẫn số 02/HD-BCĐ ngày 18-7-2026 của Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội. Theo đó, đơn vị cung cấp có thể bị tạm dừng, thay thế nếu không thực hiện hoặc không duy trì việc cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về nguồn gốc thực phẩm trên hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc của thành phố.

Trước đó, qua kiểm tra đột xuất ngày 24-9 và làm việc ngày 25-9, các đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố ghi nhận đơn vị cung cấp mới cập nhật một số thông tin cơ bản, chưa cập nhật đầy đủ thông tin lô hàng, xác nhận đơn hàng và dữ liệu trên hệ thống, nên chưa bảo đảm việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Liên quan trực tiếp đến phản ánh tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1, kết quả xác minh của UBND xã cho thấy một số nội dung phản ánh chưa chính xác. UBND xã Quảng Bị yêu cầu các trường tiểu học trên địa bàn dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ nấu ăn tại trường với đơn vị cung cấp, đồng thời xây dựng phương án thay thế trong thời gian sớm nhất, bảo đảm việc tổ chức bữa ăn bán trú không bị gián đoạn.

Xã Quảng Bị giám sát quy trình tiếp nhận thực phẩm phục vụ bếp ăn bán trú trường học vào ngày 25-9-2026. Ảnh: CTV

Theo lãnh đạo xã Quảng Bị, xã sẽ tiếp tục rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú, xác định rõ trách nhiệm của hiệu trưởng, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các bộ phận liên quan. Việc kiểm tra được tăng cường từ khâu tiếp nhận thực phẩm, chế biến, chia suất ăn, lưu mẫu, kiểm thực đến vệ sinh và công khai thông tin.

Xã cũng yêu cầu các nhà trường phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung cấp, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh; đồng thời theo dõi việc thực hiện các nội dung cam kết và kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm để có biện pháp xử lý theo quy định. Qua đó, từng bước củng cố nền nếp tổ chức bữa ăn bán trú, bảo đảm an toàn và chất lượng cho học sinh.

Duy trì nền nếp, không chủ quan

Ghi nhận thực tế cho thấy, sau gần 3 tuần vận hành năm học 2026-2027, công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại phần lớn trường học trên địa bàn Hà Nội đã cơ bản ổn định, nền nếp. Các nhà trường tiếp tục duy trì kiểm tra, giám sát các khâu trong quy trình tổ chức bữa ăn, đồng thời phối hợp với phụ huynh để kịp thời nắm bắt, xử lý những vấn đề phát sinh.

Tại xã Quảng Bị, qua kiểm tra, một số hạn chế đã được chỉ ra và yêu cầu khắc phục, từ định lượng, kỹ thuật chế biến, chia suất ăn đến cập nhật thông tin phục vụ truy xuất nguồn gốc thực phẩm. UBND xã cũng đã yêu cầu dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp, đồng thời rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú và xây dựng phương án thay thế, bảo đảm bữa ăn của học sinh không bị gián đoạn.

Hà Nội tiếp tục tăng cường giám sát việc tổ chức bữa ăn bán trú. Ảnh: CTV

Việc kiểm tra, giám sát bữa ăn bán trú được thành phố xác định là nhiệm vụ thường xuyên ngay từ đầu năm học, không chờ đến khi có phản ánh hoặc sự việc phát sinh mới kiểm tra, chấn chỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, những vấn đề được phát hiện sẽ được yêu cầu khắc phục kịp thời, nhằm duy trì bữa ăn bán trú an toàn, nền nếp và ổn định.

Ngày 17-9, UBND thành phố Hà Nội quyết định thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục năm học 2026-2027. Các đoàn đã tổ chức kiểm tra đột xuất từ ngày 20-9 và thực hiện đến hết ngày 31-5-2027.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, tổ chức bữa ăn; việc đánh giá, lựa chọn, ký kết và thực hiện hợp đồng; trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát của UBND xã, phường và cơ sở giáo dục đối với các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn, dịch vụ nấu ăn.

Các đoàn cũng tập trung kiểm tra thực tế điều kiện tổ chức bữa ăn tại trường và cơ sở cung cấp; đối chiếu hồ sơ, hợp đồng với thực tế thực hiện; kiểm tra việc cập nhật, quản lý, khai thác thông tin và truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường thành phố Hà Nội (HanoiCheck). Những trường hợp vi phạm sẽ được yêu cầu khắc phục, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Ông Lê Ngọc Hiếu, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Kim Trung (xã Thanh Oai) cho biết, sau vài ngày đầu năm học phải điều chỉnh do giờ ăn bị chậm, đến nay việc tổ chức bữa ăn bán trú tại trường đã ổn định, nền nếp và đúng giờ.

Theo ông Hiếu, bữa ăn liên quan trực tiếp đến sức khỏe học sinh nên việc kiểm tra, giám sát cần được duy trì thường xuyên, nhất là về định lượng, chất lượng món ăn và quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm. Phụ huynh cũng cần chủ động phối hợp với nhà trường, tham gia giám sát, trao đổi và phản ánh kịp thời khi có vấn đề phát sinh.

Từ thực tế triển khai, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu các cơ sở giáo dục chú trọng kiểm soát ngay từ đầu trong tổ chức bữa ăn bán trú, theo tinh thần “tiền kiểm là chính”. Theo đó, nhà cung cấp phải bảo đảm đủ năng lực, đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, đội ngũ nấu ăn và có sự phối hợp phù hợp với nhà trường. Thứ trưởng lưu ý, nếu chỉ thực hiện hậu kiểm khi bữa ăn đã được đưa đến học sinh thì có thể phát sinh những rủi ro đối với an toàn bữa ăn.