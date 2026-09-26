Vừa bước vào đại học, tân sinh viên TPHCM đã phải làm quen với AI, tài chính, việc làm

Ngày 26/9, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM phối hợp Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM tổ chức "Ngày hội Tân sinh viên TPHCM lần thứ XXI năm 2026" tại Nhà Văn hóa Sinh viên, Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM.

Diễn ra trong hai ngày 26 và 27/9, ngày hội năm nay có 58 hoạt động thuộc nhiều lĩnh vực, từ học thuật, công nghệ, kỹ năng đến văn hóa - nghệ thuật và thể thao.

Điểm đáng chú ý trong chương trình năm nay là nhiều nội dung được thiết kế xoay quanh những vấn đề khá sát với đời sống của sinh viên hiện nay.

Các workshop, talkshow tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), ngoại ngữ, việc làm, tài chính, sức khỏe và kỹ năng ứng xử trên không gian mạng. Đây là những chủ đề ngày càng gắn với quá trình học tập, tìm việc và đời sống cá nhân của người trẻ.

Các bạn tân sinh viên thi đấu thể thao điện tử trực tiếp tại chương trình.

Có mặt tại chương trình, bạn Nguyễn Minh Anh, tân sinh viên Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TPHCM, cho biết các nội dung liên quan đến AI là điều bạn quan tâm tại ngày hội.

“Lên đại học, em nghĩ việc sử dụng công nghệ sẽ gắn nhiều với học tập và nghiên cứu. Em muốn tìm hiểu cách sử dụng AI sao cho hiệu quả, hỗ trợ việc học nhưng vẫn phải tự chủ trong việc tiếp nhận và kiểm chứng thông tin”, Minh Anh chia sẻ.

Trong khi đó, Trần Gia Hân, tân sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM, chú ý đến các hoạt động về kỹ năng và việc làm.

“Trước đây em chủ yếu tập trung vào việc học, nhưng vào đại học thì có nhiều thứ phải tự quyết định hơn. Những thông tin về kỹ năng, tài chính hay việc làm thêm sẽ giúp sinh viên năm nhất có thêm hình dung về những gì mình cần chuẩn bị trong thời gian tới”, Gia Hân nói.

Tân sinh viên tham gia hỏi đáp tại chương trình.

Bên cạnh các nội dung học thuật, tân sinh viên còn có thể trải nghiệm các không gian VR - AR, văn hóa đọc, nghệ thuật dân gian, môi trường và chợ phiên sinh viên.

Không khí ngày hội cũng được tạo bởi hàng loạt hoạt động thể thao, văn hóa như Giải Việt dã học sinh, sinh viên thành phố mở rộng, Liên hoan nhóm nhảy “Beat of Youth”, Đêm hội Tân sinh viên - Gala “RISE UP”, cùng các giải thể thao điện tử, cờ vua, cờ tướng và kéo co.

Sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện.

Sinh viên tham gia thi đấu cờ vua.

Việc đưa nhiều nội dung khác nhau vào cùng một ngày hội cho thấy sinh viên năm nhất không chỉ cần làm quen với trường lớp, mà còn phải từng bước thích nghi với những vấn đề mới khi rời môi trường phổ thông.

Các hoạt động nghệ thuật diễn ra song song cùng thời điểm.

Quản lý tiền bạc, sử dụng AI, tìm kiếm cơ hội việc làm hay ứng xử trên mạng đều là những kỹ năng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh viên trong những năm đại học.

Theo ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, cho biết ngày hội là một trong những hoạt động trọng tâm chào mừng năm học 2026-2027, qua đó mở rộng không gian giao lưu, trải nghiệm và rèn luyện cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố.

25 năm “Tiếp sức mùa thi”, gần 5,1 tỷ đồng học bổng

Một điểm nhấn của ngày hội là lễ tổng kết chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026, đánh dấu 25 năm chương trình (2001-2026) và 30 năm hoạt động hỗ trợ thí sinh thi đại học, cao đẳng tại TP.HCM tính từ năm 1997.

Theo ban tổ chức, trong năm học 2026-2027, dự kiến có 502 suất học bổng với tổng giá trị gần 5,1 tỷ đồng được trao cho học sinh, sinh viên. Các chương trình tập trung vào những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên mồ côi và những bạn cần thêm nguồn lực để tiếp tục việc học.

Trước đó, từ ngày 5 đến 12/9, chương trình học bổng bảo trợ học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã trao hơn 513 triệu đồng cho 167 học sinh tại 122 cơ sở giáo dục từ tiểu học đến THPT. Ngày hội Tân sinh viên TP.HCM năm 2026 nằm trong chuỗi 4 ngày hội chào năm học mới được tổ chức tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố.