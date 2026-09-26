Nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc nhờ gánh ve chai của mẹ

Minh Thư với tấm bằng tốt nghiệp cao đẳng kế toán loại xuất sắc. Ảnh: Hà An.

Phạm Thị Minh Thư cùng nhiều tân cử nhân, kỹ sư khác được Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An (TPHCM) tôn vinh trong lễ tốt nghiệp sáng 26/9 trước hơn 350 tân khoa của trường.

Minh Thư (20 tuổi, trú phường Tân Khánh, TPHCM) có điểm xuất phát thấp cô thi trượt lớp 10 công lập và hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhưng bằng nỗ lực vượt bậc, nữ sinh đã tốt nghiệp xuất sắc ngành kế toán doanh nghiệp và đang học liên thông lên đại học tại Trường Đại học Thủ Dầu Một.

“Quãng thời gian qua không dễ dàng với em, nhưng khi nhìn lại, em thấy nó xứng đáng và hạnh phúc với những gì mình có được”, Thư nói trong hào hứng.

Khi học THCS, bất trắc đến với gia đình Thư khi cha cô làm nghề lái xe tải mắc bệnh thoát vị đĩa đệm. Nhưng cơn đau ở lưng khiến ông phải nghỉ việc, điều trị ở bệnh viện. Mọi gánh nặng dồn vào chị Nguyễn Thị Hiền, mẹ Thư vốn làm nghề thu lượm ve chai, thu nhập bấp bênh. Hàng ngày, chị Hiền đi làm từ 8h sáng, đến trưa và chiều lại phải chạy về nhà lo cơm nước, đưa đón con đi học và chăm sóc chồng.

“Những ngày mưa gió, tôi phải nghỉ việc ở nhà, không có thu nhập ngày hôm đó”, chị Hiền nhớ lại. Những ngày làm việc năng suất, thu được nhiều ve chai, chị Hiền kiếm được khoảng 300.000 - 400.000 đồng lo cho chồng và các con. Ngày ít hàng, thu nhập thấp, cùng lúc đến kỳ đóng tiền học cho con, chị phải chạy vạy vay mượn người thân để các con chu toàn việc học.

Minh Thư (thứ 2 từ trái sang) nhận giấy khen của nhà trường với thành tích tốt nghiệp xuất sắc. Ảnh: Hà An.

Dù khó khăn, nhưng chị Hiền vẫn gắng gượng nuôi Thư và 2 em gái ăn học đàng hoàng. Học xong THCS, Thư thi vào cấp 3 nhưng chỉ thiếu 0,05 điểm đậu vào trường công lập. Hoàn cảnh gia đình chật vật, những tưởng nữ sinh sẽ đứt gánh việc học. Nhưng bằng sự động viên của cha mẹ, sau một năm, Thư nhập học cao đẳng ngành kế toán tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An theo hệ tuyển sinh 9+. Thư chia sẻ, mong muốn học cao đẳng để nhanh chóng tốt nghiệp, có việc làm phụ mẹ nuôi 2 em ăn học.

Những năm học cao đẳng, nữ sinh dành ngày cuối tuần phụ bán quán ăn trang trải cuộc sống, để mẹ ở nhà đỡ vất vả hơn. Nhưng không vì thế mà cô xem nhẹ việc học. Trên lớp, Thư tập trung nghe giảng, làm nhiều bài tập để nhớ kiến thức và nâng cao kỹ năng nghề. “Em vốn là người không giỏi tính toán nhanh. Thời gian đầu từng nghĩ mình không phù hợp với nghề kế toán. Nhưng khi thực hành làm nhiều bài tập, giúp em vững vàng về chuyên môn và tự tin hơn”, Thư chia sẻ về kinh nghiệm học tập.

Dù mới nhận bằng tốt nghiệp, nhưng trước đó Thư được nhận vào làm việc ở doanh nghiệp vận tải để có thu nhập trang trải học phí khi học liên thông lên đại học. Nữ sinh cho biết, dù xuất phát điểm của bản thân không bằng nhiều bạn khác nhưng khi bản thân nỗ lực, tự tin và không sợ thất bại thì sẽ được đền đáp bằng thành quả tương xứng.

Chị Nguyễn Thị Hiền làm nghề buôn bán ve chai nuôi 3 con ăn học có mặt tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: Hà An.

ThS Nguyễn Thị Tịnh, Trưởng Khoa Kinh tế, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An nhận xét, Minh Thư là nữ sinh luôn nỗ lực, kiên trì và không ngừng vươn lên trong học tập, rèn luyện dù hoàn cảnh gia đình khó khăn. “ Tôi tin rằng, Thư sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần ấy, tự tin theo đuổi ước mơ và trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội”, ThS Tịnh nói.

Trong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp, TS Vũ Đình Bảy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An nhìn nhận, trong sự phát triển của mỗi người, điều đáng quan tâm không phải là bắt đầu ở đâu, mà là các em làm gì với điểm bắt đầu ấy.

TS Bảy khuyên sinh viên hãy làm thật tốt công việc đầu tiên, học hỏi từ những người giỏi hơn mình, chấp nhận những ngày khó khăn và đừng ngại làm những việc nhỏ. Quá trình học tập, làm việc hãy để năng lực của mình lên tiếng. “Trong thời đại công nghệ, mọi thứ thay đổi rất nhanh nên năng lực tự học sẽ giúp các em thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của công việc và cuộc sống”, TS Bảy nhắn nhủ.