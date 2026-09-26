Nhà trường nói gì về 'ủng hộ tự nguyện' tại Chương trình Thắp sáng niềm tin?

Một góc sân trường THCS Đại Đồng (Ảnh IT).

Lo ngại áp lực cho học sinh từ việc ủng hộ

Báo Giáo dục và Thời đại nhận được phản ánh của phụ huynh về việc Trường THCS Đại Đồng (xã Đại Đồng, TP Bắc Ninh) tổ chức chương trình "Thắp sáng niềm tin".

Theo nội dung kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Thắp sáng niềm tin” do Hiệu trưởng Trường THCS Đại Đồng ký duyệt, chương trình dự kiến được tổ chức tại trụ sở chính và các phân hiệu của nhà trường vào ngày 28 và 29/9.

Tại trụ sở chính, chương trình được tổ chức vào tiết 3 ngày 28/9; tại phân hiệu 1 và phân hiệu 2 lần lượt vào tiết 3 và tiết 1 ngày 29/9.

Kế hoạch nêu nội dung chương trình gồm giao lưu văn nghệ, tuyên truyền tinh thần nhân ái, sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và tiếp nhận sự ủng hộ tự nguyện. Giáo viên chủ nhiệm các lớp được giao trực tiếp tiếp nhận tiền ủng hộ của học sinh, sau đó tổng hợp, báo cáo Tổng phụ trách Đội.

Theo phản ánh của phụ huynh, việc tổ chức chương trình trong giờ học chính khóa, đồng thời giao giáo viên chủ nhiệm tiếp nhận và tổng hợp tiền ủng hộ, có thể tạo áp lực tâm lý đối với học sinh và phụ huynh, dù kế hoạch xác định đây là khoản ủng hộ tự nguyện.

Phụ huynh cho rằng, khi việc vận động được thực hiện ngay trong lớp học, học sinh có thể chịu tác động từ tâm lý đồng trang lứa hoặc thi đua nếu không tham gia ủng hộ. Bởi vậy cũng đề nghị làm rõ tính pháp lý, mục đích của hoạt động và việc tổ chức chương trình kết hợp vận động ủng hộ trong giờ học chính khóa.

Bên cạnh đó, kiến nghị nhà trường không giao giáo viên chủ nhiệm đứng ra thu, tổng hợp các khoản đóng góp của học sinh dưới danh nghĩa tự nguyện, nhằm tránh tạo áp lực đối với học sinh và gia đình.

Giáo viên chỉ đứng ra thu hộ?

Trao đổi với Báo GD&TĐ sáng 26/9, ông Tạ Hữu Huy, Hiệu trưởng Trường THCS Đại Đồng, xác nhận nhà trường có kế hoạch tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Thắp sáng niềm tin”.

Theo ông Huy, chương trình do Trung tâm Nghệ thuật tình thương thành phố Đà Nẵng (cơ sở tại Bắc Ninh) phối hợp tổ chức. Nội dung chương trình gồm các tiết mục giao lưu văn nghệ phù hợp; tuyên truyền tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng; đồng thời tiếp nhận sự ủng hộ tự nguyện của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Ông Huy cho biết, trước đó UBND tỉnh Bắc Ninh (cũ) có văn bản gửi Sở GD&ĐT và UBND các xã, phường để giao phối hợp tổ chức chương trình trên theo tinh thần tự nguyện. “Giáo viên chỉ đứng ra thu hộ và không đưa ra mức tiền ủng hộ”, ông Huy nói.

Một góc sân trường THCS Đại Đồng (Ảnh IT).

Liên quan việc tổ chức chương trình trong giờ học chính khóa, Hiệu trưởng Trường THCS Đại Đồng cho biết, các tiết học này sẽ được bố trí học bù, bảo đảm thời lượng của môn học theo quy định.

Trước những băn khoăn về việc tiếp nhận tiền ủng hộ của phụ huynh, ông Huy nhấn mạnh nhà trường không quy định mức đóng bắt buộc và việc ủng hộ hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện.

Theo đó, đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà trường giao Tổng phụ trách Đội tại các phân hiệu tiếp nhận sự ủng hộ từ ngày 24/9 đến 27/9. Đối với học sinh, giáo viên chủ nhiệm các lớp tiếp nhận sự ủng hộ tự nguyện.

“Sau chương trình, Tổng phụ trách Đội ở các phân hiệu báo cáo số tiền ủng hộ cho Tổng phụ trách tại trụ sở chính; nhà trường cũng báo cáo UBND xã Đại Đồng”, ông Huy thông tin.

Sở GD&ĐT tiếp nhận phản ánh về lạm thu và dạy thêm trái quy định

Trước đó (ngày 25/9), Sở GD&ĐT Bắc Ninh thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu và tổ chức dạy thêm không đúng quy định, bảo đảm quyền lợi cho người học.

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị học sinh, phụ huynh, người dân khi cần thông tin phản ánh về những bất cập trong thực hiện đóng góp các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục công lập hoặc liên quan đến tổ chức dạy thêm không đúng quy định trên địa bàn thành phố sẽ liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng.

Số điện thoại cố định: 0204.3824.077 (thời gian liên hệ trong giờ hành chính).

Phản ánh thông tin về lạm thu đến Phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở GD&ĐT) theo số điện thoại: 0915.179.179 (ông Nguyễn Xuân Cường); 0912.897.245 (bà Nguyễn Thị Thanh Hải); 0912.777.911 (bà Giáp Thị Phương Nhung). Địa chỉ email phản ánh về các khoản thu: pkttc@bacninh.edu.vn

Phản ánh thông tin về học thêm không đúng quy định đến Phòng Giáo dục Tiểu học (Sở GD&ĐT) theo số điện thoại: 0912.266.496 (ông Trần Văn Anh); 0919.585.191 (ông Nguyễn Huy Đạt) hoặc Phòng Giáo dục Trung học (Sở GD&ĐT) theo số điện thoại: 0986.779.178 (ông Nguyễn Như Học); 0944.777.477 (bà Đào Thị Minh Hải). Địa chỉ email phản ánh dạy thêm: pgdth@bacninh.edu.vn; phonggdtrh@bacninh.edu.vn

Sở GD&ĐT đề nghị Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường; thủ trưởng các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố phổ biến thông tin đường dây nóng và thông tin người tiếp nhận phản ánh.

Đồng thời các cơ sở giáo dục thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu và tổ chức dạy thêm không đúng quy định của đơn vị, công khai trên trang website thông tin người tiếp nhận phản ánh của cơ sở giáo dục tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh và nhân dân được biết và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.