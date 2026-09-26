Tiếng trống khai trường đầu tiên ở Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 26/9, Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Chào mừng năm học mới 2026-2027 với sự tham dự của Lãnh đạo Nhà trường, đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục cùng đông đảo giảng viên, viên chức và sinh viên.

Tại buổi lễ, PGS, TS Phạm Thu Hương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương thực hiện nghi thức đánh trống chào mừng năm học mới. Đây là lần đầu tiên tiếng trống khai trường vang lên tại Phân hiệu kể từ khi đơn vị chính thức được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Cơ sở II tại TP HCM.

PGS, TS Phạm Thu Hương đánh trống chào mừng năm học 2026-2027.

Khởi đầu hành trình trở thành “Người Ngoại thương”

Phát biểu chào đón tân sinh viên K65, PGS, TS Phạm Thu Hương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ với tân sinh viên khi bước vào giảng đường đại học: “Cô hiểu rằng đằng sau niềm vui khi bước vào Trường Đại học Ngoại thương có thể là những ngày đầu chưa thật sự dễ dàng: có đôi lúc cảm thấy thật nhớ nhà, có những lúc cảm thấy choáng ngợp vì thế giới xung quanh chúng ta chuyển động liên tục không ngừng nghỉ, và có đôi lúc chỉ mong thời gian được nhân đôi để mình có thể làm được những gì mình ấp ủ từ trước đến giờ”. Nhưng Cô mong rằng các tân sinh viên: “Đừng ngại chia sẻ, đừng ngại tìm đến Thầy, Cô, anh chị, và bạn bè khi cần sự hỗ trợ; đừng để áp lực phải giỏi, phải thành công nhanh khiến các em quên rằng trưởng thành là một hành trình cần thời gian và cần bồi đắp mỗi ngày”. Cô Hiệu trưởng cũng không quên nhắn gửi: “Trên một hành hành trình mới bên cạnh những kết quả đáng tự hào, các em sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn và thử thách, sẽ từng bước trải qua nhiều phiên bản của chính mình nhưng các em hãy giữ một niềm tin rằng chỉ cần chúng ta cố gắng mỗi ngày thì phiên bản của ngày sau sẽ tốt hơn phiên bản của ngày trước, những gì chúng ta chưa làm được ngày hôm nay chúng ta sẽ làm được vào những ngày sau”.

Với K65, buổi Lễ cũng là điểm bắt đầu hành trình trở thành “Người Ngoại thương”. Mỗi sinh viên đến với giảng đường từ một xuất phát điểm khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở nỗ lực theo đuổi mục tiêu và khát vọng học tập.

Nhắn nhủ các bạn đồng khóa, Tân Thủ khoa Nguyễn Thanh Tịnh nói: “Chúc các bạn K65 sẽ có một khởi đầu đầy năng lượng, nhưng hơn hết, có đủ sự kiên trì cho cả một hành trình dài phía trước. Và chúng em xin hứa sẽ trân trọng cơ hội mình đang có, không ngừng học tập, trải nghiệm và trưởng thành để một ngày nào đó, chúng em không chỉ tự hào vì đã từng là sinh viên Ngoại thương, mà Ngoại thương cũng có thể tự hào vì đã từng có chúng em”.

Cũng nhân dịp này, Đại diện Lãnh đạo Nhà trường cũng trao tặng bằng khen và huy chương cho Tân Thủ khoa đầu vào năm học 2026-2027 và các sinh viên tiêu biểu năm học 2025-2026.

PGS, TS Đào Ngọc Tiến – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao tặng khen thưởng sinh viên tiêu biểu.

Trao cờ truyền thống, tiếp nối giá trị Ngoại thương

Nghi thức trao cờ truyền thống giữa các thế hệ sinh viên là một trong những điểm nhấn của chương trình. Từ những sinh viên đi trước, lá cờ được trao cho đại diện K65, thể hiện sự tiếp nối các giá trị và tinh thần trách nhiệm của sinh viên Ngoại thương.

Nghi thức trao cờ truyền thống giữa các thế hệ sinh viên.

Bên cạnh các hoạt động chào đón năm học mới, những chương trình học bổng với sự đồng hành của Nhà trường và doanh nghiệp tiếp tục được triển khai trong năm học 2026-2027, nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, khuyến khích thành tích học tập và tạo thêm động lực để các em theo đuổi mục tiêu.

Không khí buổi Lễ được nối dài qua các tiết mục văn nghệ của sinh viên. Chương trình khép lại với ca khúc “Hành khúc Sinh viên Ngoại thương”, do 25 tân sinh viên K65 cùng 35 sinh viên hỗ trợ thể hiện. Hình ảnh sinh viên đứng bên những lá cờ mang sáu giá trị cốt lõi của Nhà trường - “Sáng tạo, Xuất sắc, Trách nhiệm, Bản lĩnh, Đa dạng, Hòa hợp” tạo nên điểm kết giàu ý nghĩa.

Sinh viên biểu diễn văn nghệ chào mừng năm học mới.

Năm học 2026-2027 mở ra với nhiều kỳ vọng đối với K65 - thế hệ mới sẽ học tập, trải nghiệm và trưởng thành tại Ngoại thương. Với Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh, đây cũng là bước khởi đầu cho chặng đường củng cố vị thế và xây dựng cộng đồng sinh viên tại khu vực phía Nam.

Từ nghi thức đánh trống khai trường đến lời nhắn gửi của Cô Hiệu trưởng, lời hứa của Tân Thủ khoa, buổi Lễ gửi đi thông điệp về sự tiếp nối: thế hệ đi trước trao lại những giá trị đã được vun đắp, còn thế hệ mới sẽ viết tiếp câu chuyện Ngoại thương bằng bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng của tuổi trẻ.

Ảnh chụp lưu niệm cuối chương trình.