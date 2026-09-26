Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trao bằng cho các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân và Kỹ sư

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện, và Giáo sư, Tiến sĩ Từ Minh Phương, Phó Giám đốc Học viện, trao bằng cho 3 tân Tiến sĩ. (Ảnh: KHÁNH LINH)

Đây là các Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân khóa 2022 khối ngành Kinh tế, Báo chí-Truyền thông-Marketing và Kỹ sư khóa 2021 khối ngành Kỹ thuật.

Năm 2026 là năm đầu tiên, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trao bằng cho các sinh viên đầu tiên của Khoa Báo chí - dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo báo chí gắn với công nghệ tại Học viện, hướng tới đào tạo đội ngũ làm báo, làm truyền thông có nền tảng công nghệ vững vàng cho thời đại số.

Giáo sư, Tiến sĩ Từ Minh Phương, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, chúc mừng các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân và Kỹ sư, Giáo sư, Tiến sĩ Từ Minh Phương, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, nhấn mạnh: Trong một thế giới mà công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang làm thay đổi sâu sắc cách con người học tập, lao động và sáng tạo, tấm bằng tốt nghiệp không phải là điểm kết thúc của hành trình học tập, mà là nền tảng để mỗi người tiếp tục phát triển.

Theo Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, điều quan trọng mà người học mang theo sau những năm tháng tại giảng đường không chỉ là kiến thức chuyên môn, mà còn là khả năng tự học, tư duy độc lập, tinh thần tiên phong và bản lĩnh thích ứng trước những biến động của thị trường lao động. Có những công việc hôm nay chưa tồn tại, cũng có những ngành nghề sẽ thay đổi căn bản trong tương lai; vì thế, năng lực học hỏi và làm chủ sự thay đổi sẽ quyết định khả năng mỗi người tạo dựng giá trị lâu dài.

Ban Lãnh đạo và các giảng viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cùng các tân Cử nhân tốt nghiệp loại Xuất sắc.

Giáo sư, Tiến sĩ Từ Minh Phương cũng đồng thời gửi lời tri ân tới các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo, cùng các cơ quan, doanh nghiệp và đối tác đã đồng hành cùng Học viện trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và tạo cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên. Sự đồng hành ấy góp phần tạo dựng môi trường để người học không chỉ tiếp nhận tri thức mà còn từng bước trưởng thành về nghề nghiệp và trách nhiệm với cộng đồng.

Điều quan trọng mà người học mang theo sau những năm tháng tại giảng đường không chỉ là kiến thức chuyên môn, mà còn là khả năng tự học, tư duy độc lập, tinh thần tiên phong và bản lĩnh thích ứng trước những biến động của thị trường lao động. Giáo sư, Tiến sĩ Từ Minh Phương Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Trải qua gần 3 thập kỷ xây dựng và phát triển, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã khẳng định thế mạnh về đào tạo các ngành công nghệ, từ đó từng bước mở rộng sang các lĩnh vực đang chịu sự thay đổi sâu sắc bởi công nghệ số như: kinh tế số, thương mại điện tử, công nghệ tài chính, truyền thông và quản trị. Chương trình đào tạo của Học viện hướng tới việc xây dựng năng lực liên ngành, tinh thần học tập suốt đời và khả năng thích ứng cao của người học trước sự biến đổi không ngừng của thị trường lao động.

Những nỗ lực đổi mới đó đã gặt hái được những kết quả đào tạo đáng tự hào như: Tỷ lệ tốt nghiệp loại Xuất sắc và Giỏi: đạt 52,4%; tỷ lệ tốt nghiệp loại Khá: đạt 46,9%. Đặc biệt, nhiều học viên, sinh viên đã gặt hái thành tích vượt trội tại các cuộc thi, sân chơi học thuật và nghề nghiệp uy tín cấp quốc gia và quốc tế thuộc các lĩnh vực: kinh tế, tài chính, truyền thông, kỹ thuật và công nghệ.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có gần 3 thập kỷ xây dựng và phát triển. Học viện là một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, kinh tế số và truyền thông. Học viện có các cơ sở đào tạo tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.