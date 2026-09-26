Đồng Tháp: Người Công an xã đỡ đầu nhiều em học sinh đặc biệt khó khăn

Bé Đinh Văn An cùng Thiếu tá Nguyễn Thành Sang. (Ảnh: ĐẶNG THANH)

Mô hình đầy tính nhân văn: “Cha đỡ đầu” và chương trình “Con nuôi Công an xã” của đồng chí Sang đã giúp cho nhiều em có nguy cơ bỏ học tiếp tục cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.

Hành trình lan tỏa yêu thương của Thiếu tá Nguyễn Thành Sang bắt đầu từ đầu năm 2023, khi đồng chí được điều động về công tác tại cơ sở. Nhìn những đứa trẻ có gia đình gặp nhiều khó khăn, đối mặt với nguy cơ dở dang việc học; hay những cháu nhỏ sớm chịu cảnh mồ côi, đồng chí suy nghĩ phải làm gì để giữ lại tương lai cho các cháu.

Tranh thủ sắp xếp công việc ổn định, đồng chí Sang bắt tay ngay vào thực hiện mô hình. Giai đoạn đầu, mô hình này gặp nhiều khó khăn nhất về kinh phí. Đồng chí trích một phần lương của cá nhân và phối hợp cùng Hội Phụ nữ địa phương đi thăm, tặng mỗi bé từ 300 đến 500.000 đồng/quý.

Thiếu tá Nguyễn Thành Sang với mô hình “Con nuôi Công an xã”. (Ảnh: ĐẶNG THANH)

Chia sẻ cơ duyên đến với mô hình: “Cha đỡ đầu” và chương trình “Con nuôi Công an xã”, Thiếu tá Nguyễn Thành Sang bộc bạch: “Bản thân là một chiến sĩ Công an công tác ở cơ sở, mình thấy các cháu có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ phải dở dang việc học nên rất trăn trở. Lúc đầu, nơi đây chỉ có 3 hoàn cảnh, rồi thương dần, lo dần nên đã tăng lên 25 em. Mình nghĩ đơn giản là còn sức thì còn đồng hành, hỗ trợ để các cháu có con chữ, có tương lai sau này. Còn việc các con có nhớ ơn hay đền đáp thì mình chưa bao giờ nghĩ đến”.

Từ 3 hoàn cảnh ban đầu, với nguồn quỹ hỗ trợ rất hạn chế, đến nay, mô hình này đã mở rộng để bao bọc, đỡ đầu cho 25 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, cá nhân đồng chí Nguyễn Thành Sang trực tiếp nhận đỡ đầu 8 bé.

Tiêu biểu như hoàn cảnh của hai chị em sinh đôi Nguyễn Thị Lan Vy và Nguyễn Thị Lan Nhi cùng sinh năm 2009, ngụ ấp Thuận Trị, xã Long Bình (tỉnh Đồng Tháp). Hiện, hai em đang là học sinh lớp 12 Trường trung học cơ sở-Trung học phổ thông Long Bình. Mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ, hai em phải nương tựa lẫn nhau sống trong căn nhà nhỏ do cha mẹ để lại. Nhờ ông bà ngoại và người thân tới lui chăm sóc, hai em đã khắc phục khó khăn, vượt lên số phận và có nhiều cố gắng trong học tập. Hằng năm, các em học đều đạt thành tích học sinh giỏi. Từ đầu năm 2023, Thiếu tá Nguyễn Thành Sang đã nhận đỡ đầu hai em và tiếp thêm động lực cho con đường đến trường của những bạn nhỏ này.

Thiếu tá Nguyễn Thành Sang phối hợp chính quyền địa phương tặng quà các “Con nuôi Công an xã”. (Ảnh: ĐẶNG THANH)

Xúc động nhắc về người cha thứ hai của mình, em Nguyễn Thị Lan Vy chia sẻ: “Lúc trước, gia đình em khó khăn lắm! Chúng em cứ tưởng phải nghỉ học vì không có tiền. May mắn có chú Sang thương tình nhận làm cha đỡ đầu, hỗ trợ kinh phí hằng tháng, tập vở, xe đạp để chúng em tiếp tục đến trường. Chú thường động viên các em phải cố gắng học tập. Chú bận rộn công việc cơ quan, đi học nâng cao trình độ mà vẫn sắp xếp thời gian lo cho mấy chị em con. Tụi con thương chú Sang nhiều lắm...”.

Thiếu tá Nguyễn Thành Sang tâm sự: “Trên hành trình làm “cha”, tôi cùng các con có nhiều kỷ niệm dung dị nhưng đong đầy cảm xúc. Đó là chuyến đi 7 ngày cùng cặp song sinh tham gia Hội trại hè tại Hà Nội, được vào lăng viếng Bác. Hay câu chuyện dở khóc, dở cười khi tôi dẫn hai chị em đi mua sắm quần áo chuẩn bị năm học mới. Ba cha con loay hoay mãi chẳng biết chọn đồ thế nào, cuối cùng phải gọi điện nhờ đồng nghiệp nữ tư vấn hộ.

Kể đến cậu bé Đinh Văn An, học sinh lớp 2 trường Tiểu học Long Bình (tỉnh Đồng Tháp), giọng Thiếu tá Nguyễn Thành Sang trầm lại. Bé An mồ côi cha từ vụ tai nạn giao thông đau lòng năm 2023, sống cùng mẹ mang tấm lưng gù vất vả mưu sinh. Bé An mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh, lại thiếu thốn tình thương nên rất rụt rè trước người lạ. Thấy vậy, đồng chí Sang nhận làm cha đỡ đầu và lo cho con có cuộc sống như bao bạn bè cùng trang lứa.

Mỗi lần đồng chí Sang đến thăm, bé An đều chạy ra cổng để đón, đòi được cha hôn. Những khoảnh khắc bình dị ấy chính là phần thưởng vô giá, là động lực mạnh mẽ giúp người chiến sĩ công an vượt qua mọi áp lực trong công việc và cuộc sống.

Nhận xét về Thiếu tá Nguyễn Thành Sang, bà Đinh Thị Châu, ngụ ấp Khương Ninh, xã Long Bình bày tỏ sự quý trọng: “Thằng Sang làm công an xã nhưng rất gần gũi, thương dân như người nhà. Mặc dù, công việc của nó nhiều nhưng ngày nghỉ, thứ bảy, chủ nhật nào cũng sắp xếp đến thăm mấy đứa nhỏ. Việc lớn, việc nhỏ gì, nó cũng lo chu đáo. Nhất là chuyện cưu mang mấy đứa trẻ nghèo được đi học, bà con ai cũng quý”.

Sự đồng hành, trách nhiệm của đồng chí Sang đã nhận được sự đánh giá rất cao từ cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Bình Nguyễn Thị Tuyết An đánh giá: “Phối hợp thực hiện mô hình “Cha đỡ đầu” cùng đồng chí Nguyễn Thành Sang, chúng tôi rất khâm phục tâm huyết và trách nhiệm của đồng chí.

Dù công việc chuyên môn bận rộn và đi học nâng cao trình độ, đồng chí chưa bao giờ lơ là việc chăm lo cho các cháu. Sự gắn kết chặt chẽ giữa Công an và Hội Phụ nữ trong vận động nguồn lực xã hội hóa đã kịp thời hỗ trợ cho rất nhiều mảnh đời bất hạnh, khó khăn; lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, thắm tình quân dân tại địa phương”.

Phía trước vẫn còn bộn bề lo toan nhưng đối với Thiếu tá Nguyễn Thành Sang thì còn sức khỏe và sự đồng lòng của cộng đồng, đồng chí vẫn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cho các em, các cháu có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh được cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.