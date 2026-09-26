Định hướng chiến lược năm học mới của Phân hiệu Đại học Y Hà Nội có gì đặc biệt?

Chiều 26/9, Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Ngày hội Chào năm học mới 2026 - 2027. Đây là mốc khởi đầu ý nghĩa cho hành trình tích lũy tri thức và rèn luyện Y đức của 508 tân sinh viên khóa K125 cùng 106 tân học viên sau đại học; tiếp tục khẳng định vị thế, sức hút và trách nhiệm của Nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho khu vực và cả nước.

Năm học 2026 - 2027, Phân hiệu chào đón 508 tân sinh viên thuộc 5 ngành đào tạo khóa K125 cùng 106 tân học viên sau đại học - những người xuất sắc vượt qua kỳ tuyển sinh để chính thức bước vào chặng đường tích lũy tri thức và rèn luyện Y đức.

Toàn cảnh Ngày hội chào năm học mới tại Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa. Ảnh: HB

Thông điệp định hướng năm học mới

Phát biểu định hướng năm học 2026 - 2027, PGS.TS Lê Đình Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, Phụ trách Phân hiệu Thanh Hóa nhấn mạnh: Năm học mới bắt đầu trong bối cảnh đất nước đặt ra yêu cầu ngày càng khắt khe về nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế. Khi ngành Giáo dục hướng tới "Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ và kết quả thực chất", tinh thần ấy đối với giáo dục y khoa càng mang tính sống còn bởi phía sau chất lượng đào tạo chính là sức khỏe, niềm tin và sự an toàn của người bệnh.

PGS.TS Lê Đình Tùng gửi gắm thông điệp xuyên suốt tới toàn thể người học: "Học thật, rèn thật và trưởng thành thật": "Học thật để có kiến thức, rèn thật để có năng lực và trưởng thành thật để có trách nhiệm với người bệnh, với cộng đồng và với nghề nghiệp mình đã lựa chọn. Năm học 2026 - 2027 càng có ý nghĩa sâu sắc khi chúng ta đang tiếp nối truyền thống 125 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Y Hà Nội. Trong giai đoạn mới, theo Quyết định 714/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nhà trường đặt mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia và thuộc nhóm hàng đầu châu Á. Tỉnh Thanh Hóa đóng vai trò là một không gian phát triển ngày càng quan trọng của Trường Đại học Y Hà Nội, nơi gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, thực hành lâm sàng, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh và phục vụ cộng đồng".

PGS.TS Lê Đình Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, Phụ trách Phân hiệu Thanh Hóa phát biểu. Ảnh ĐHY cung cấp

Phó Hiệu trưởng Phụ trách Phân hiệu yêu cầu tập thể Nhà trường cụ thể hóa tinh thần các Nghị quyết của Trung ương (Nghị quyết 57 về hội nhập quốc tế, Nghị quyết 71 về đổi mới phát triển giáo dục - đào tạo, Nghị quyết 72 về chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân) thành những việc làm thiết thực hàng ngày.

Đồng thời, trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, y học chính xác và y tế số, PGS.TS Lê Đình Tùng gửi lời nhắn nhủ chân thành đến các tân bác sĩ, tân học viên: "Hãy rèn luyện khả năng tự học, tư duy độc lập, nâng cao năng lực ngoại ngữ, năng lực số và tinh thần học tập suốt đời. Hãy sử dụng công nghệ nhưng đừng để công nghệ thay thế tư duy. Hãy đến bệnh viện với tinh thần của một người học nghiêm túc; tiếp xúc với người bệnh bằng sự tôn trọng, trách nhiệm và lòng nhân ái bởi dù y học có hiện đại đến đâu, trung tâm của y học vẫn là con người".

Đồng thời, PGS.TS Lê Đình Tùng phát động thông điệp hành động cho năm học 2026 - 2027: "Đổi mới từ mỗi người - Phát triển từ mỗi ngày - Cùng kiến tạo tương lai".

Gắn kết đào tạo Y khoa với thực tiễn địa phương

Đào tạo nhân lực y tế không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ chuyên môn của một cơ sở giáo dục mà đóng vai trò chiến lược, mang tính quyết định trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trên hành trình ấy, sự gắn kết đồng bộ giữa Nhà trường, hệ thống y tế thực hành và chính quyền địa phương chính là điểm tựa vững chắc để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn.

Ông Nguyễn Hồng Phong - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh tính đặc thù sâu sắc của giáo dục y khoa: "Ít có lĩnh vực nào mà yêu cầu về giáo dục và yêu cầu chăm sóc con người lại gắn bó chặt chẽ với nhau như y khoa. Một bài giảng, một giờ thực hành, một kỹ năng được rèn luyện ngày hôm nay liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh trong tương lai.

Vì vậy, đào tạo người thầy thuốc chưa bao giờ chỉ là truyền thụ kiến thức, mà là quá trình rèn luyện song hành giữa tri thức, kỹ năng, y đức, trách nhiệm và lòng nhân ái. Điều đó càng có ý nghĩa đặc biệt khi năm học 2026 - 2027 diễn ra đúng thời điểm Bộ Chính trị ban hành các định hướng rất lớn đối với cả giáo dục và y tế: Nghị quyết 71 về phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 72 về chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tôi cho rằng, Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa chính là địa chỉ cụ thể để hai chủ trương lớn ấy gặp nhau và chuyển hóa thành kết quả trong thực tiễn".

Nhấn mạnh dấu mốc phát triển mới của Phân hiệu, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: "Năm học này đánh dấu mốc tròn 10 năm Phân hiệu đào tạo bác sĩ y khoa tại Thanh Hóa, đồng thời là năm đầu tiên quy mô đào tạo vượt mốc 2.000 người học, đến từ 31 tỉnh, thành phố trên cả nước. Con số ấy khẳng định uy tín, vị thế và sức hút ngày càng lan tỏa của Phân hiệu tại khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Để phát huy các giá trị đó, Phân hiệu cần tập trung thực hiện 3 định hướng trọng tâm: Lấy chất lượng đào tạo làm danh dự, uy tín và giá trị cốt lõi; Gắn kết chặt chẽ chương trình đào tạo với nhu cầu thực tiễn của hệ thống y tế tỉnh và vùng; Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại nhưng phải luôn giữ gìn giá trị nhân văn cốt lõi của ngành Y. Công nghệ có thể hỗ trợ chẩn đoán nhanh hơn, chính xác hơn, nhưng sự sẻ chia, lòng nhân ái và niềm tin giữa thầy thuốc với người bệnh thì không máy móc nào thay thế được".

Vinh danh tài năng và xúc động nghi thức khoác áo blouse

Chương trình đã vinh danh các tân Thủ khoa cùng các sinh viên vượt khó đạt thành tích xuất sắc, trao tặng những phần học bổng tiếp sức kịp thời cho năm học mới.

Lãnh đạo Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa trao thưởng vinh danh các thủ khoa đầu vào các ngành khóa mới.

Điểm nhấn xúc động của lễ chào năm học mới là Nghi thức Khoác áo blouse. Giây phút chiếc áo trắng được khoác lên vai cũng là thời khắc các tân sinh viên chính thức gánh vác sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bày tỏ sự xúc động và quyết tâm khi chính thức khoác lên mình chiếc áo Blouse trắng, đại diện Tân sinh viên khóa K125 đã thực hiện nghi thức tuyên hứa trước Ban Giám hiệu, thầy cô và toàn thể hội trường: "Chúng em xin hứa luôn giữ vững tác phong chuyên nghiệp, chuẩn mực ứng xử y tế; tôn trọng thầy cô, đồng nghiệp và quyền riêng tư của người bệnh; chấp hành nghiêm các quy định an toàn tại cơ sở thực hành lâm sàng; giữ trọn y đức, báo cáo trung thực và sẵn sàng chịu trách nhiệm khi có sự cố phát sinh; bảo mật tuyệt đối thông tin, hồ sơ bệnh nhân. Toàn thể tân sinh viên nguyện dồn hết tâm sức và trí tuệ để cống hiến, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Trường Đại học Y Hà Nội".

Thay mặt cho 106 học viên của 7 lớp Sau đại học nhập học đợt này, bác sĩ Trần Đình Tài (Học viên lớp Chuyên khoa II Chuyên ngành Sản phụ khoa, khóa 2026 - 2029) chia sẻ về bước ngoặt lớn trên con đường phát triển chuyên môn: "Đối với những bác sĩ đang trực tiếp công tác tại các cơ sở y tế, việc quay trở lại cổng trường đại học để học tập ở bậc Chuyên khoa là cơ hội lớn để trau dồi tri thức, hoàn thiện kỹ năng nhằm phục vụ người bệnh tốt hơn.

Dù đối mặt với áp lực không nhỏ khi phải cân bằng giữa nhiệm vụ học tập, nghiên cứu khoa học với công việc chuyên môn tại đơn vị và trách nhiệm gia đình, nhưng chính thách thức đó sẽ là 'ngọn lửa thử vàng' giúp chúng em tôi luyện bản lĩnh. Chúng em xin hứa sẽ chủ động học tập, không ngừng rèn luyện y đức với tinh thần 'Y đức - Trí tuệ - Trách nhiệm' để hoàn thành khóa học với kết quả cao nhất, xứng đáng là học viên Trường Đại học Y Hà Nội".

Tân sinh viên cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện y đức.

Khép lại chương trình, nghi thức "Thắp sáng hành trình" đã truyền ngọn lửa tri thức và y đức từ Lãnh đạo Phân hiệu tới các thế hệ người học, tiếp thêm nhiệt huyết cho chặng đường phía trước.