Thành phố Huế phấn đấu tìm, bố trí vị trí công tác cho giáo viên, viên chức quản lý giáo dục còn lại sau sắp xếp trước ngày 29/9

Huế đã tìm hướng giải quyết cho 28 viên chức giáo dục sau sắp xếp. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Theo đó, trước khi xác định số dôi dư để giải quyết chế độ, các trường hợp này tiếp tục được rà soát, tìm vị trí công tác phù hợp tại các cơ sở giáo dục còn nhu cầu.

Theo phương án đang được triển khai, trước hết Ủy ban nhân dân các xã, phường rà soát số giáo viên, viên chức quản lý thuộc phạm vi quản lý, thực hiện bố trí, thuyên chuyển, điều động vào những vị trí còn thiếu.

Trường hợp địa phương không còn vị trí phù hợp, danh sách được chuyển Sở Giáo dục và Đào tạo để tiếp tục rà soát, điều tiết về các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố còn thiếu giáo viên, nhân sự.

Sau khi thực hiện các bước trên, những trường hợp vẫn không thể bố trí được sẽ được tổng hợp, chuyển Sở Nội vụ thẩm định để trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định giải quyết chế độ, chính sách tinh giản theo quy định. Các công việc này được yêu cầu hoàn tất để trình Ủy ban nhân dân thành phố xử lý trước ngày 29/9.

Phương án này được đưa ra trong bối cảnh sau khi sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, nhiều giáo viên và viên chức quản lý đã làm hồ sơ xin nghỉ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP. Một số trường hợp từ tháng 8/2026 đã được cho nghỉ, ra khỏi sổ lương của đơn vị công tác nhưng đến nay vẫn chưa nhận được quyết định giải quyết chế độ.

Trong thời gian chờ giải quyết, có giáo viên, viên chức quản lý vẫn đến trường nhưng không được phân công công việc, trong khi không còn tên trong danh sách cán bộ của đơn vị và chưa được nhận lương từ tháng 8/2026.

Theo Sở Nội vụ thành phố Huế, trong quá trình sáp nhập các cơ sở giáo dục tại các xã, phường, có 53 trường hợp đề nghị tinh giản theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP. Trong đó, 25 trường hợp đủ điều kiện, tiêu chí và hồ sơ. 28 trường hợp còn lại là chưa đủ cơ sở thẩm định do còn thiếu ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xác định dôi dư sau sắp xếp.