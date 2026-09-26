Hướng dẫn học sinh, sinh viên sản xuất video bằng smartphone

Các học viên hoàn thành chương trình lớp học được cấp giấy chứng nhận. Ảnh: X.DŨNG

Với chủ đề “Đánh thức tư duy hình ảnh qua ống kính Smartphone”, lớp học giúp học viên làm quen với những kiến thức cơ bản về quay phim, chụp hình như góc máy, cỡ cảnh, bố cục, ánh sáng và cách kể chuyện bằng hình ảnh.

Tại lớp học, các bạn trẻ được hướng dẫn cách quan sát, lựa chọn khuôn hình và quay, chụp có chủ đích. Phần thực hành được tổ chức theo nhóm 2-3 người, mỗi nhóm xây dựng một câu chuyện ngắn bằng 5 khuôn hình, thời lượng từ 30-60 giây.

Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, học viên trực tiếp thực hành cách cầm máy, di chuyển, lấy nét, điều chỉnh ánh sáng và hoàn thiện video. Các sản phẩm được trình chiếu, nhận xét về bố cục, nhịp điệu, màu sắc; giảng viên trực tiếp chỉnh sửa một số đoạn phim để học viên học tập kỹ thuật dựng và xử lý hình ảnh.

Đây là hoạt động thuộc chương trình “Điện ảnh học đường” do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố triển khai, tạo môi trường để học sinh, sinh viên rèn luyện tư duy hình ảnh, kỹ năng sáng tạo nội dung số và tự tin thực hiện các sản phẩm phục vụ học tập, truyền thông học đường hoặc hoạt động cá nhân.