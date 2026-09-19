Techcombank sắp chia cổ tức 50% bằng cổ phiếu
Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) vừa ban hành nghị quyết triển khai hai đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể, Techcombank dự kiến phát hành 3,54 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối, căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/techcombank-sap-chia-co-tuc-50-bang-co-phieu-418399.htm