Techcombank sắp chia cổ tức 50% bằng cổ phiếu

Vùng đất Yên Thành, tỉnh Nghệ An sau sáp nhập hình thành 9 xã mới. Đây được xem là một trong những vựa lúa lớn của khu vực Bắc Trung Bộ, đang có những chuyển biến tích cực sau hơn một năm sắp xếp đơn vị hành chính. Trong quá trình ấy, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành điểm tựa quan trọng, giúp hàng nghìn hộ gia đình, nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách, có điều kiện phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện cuộc sống.