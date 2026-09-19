Đồng Tháp: Đẩy nhanh tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử

Tổ Phụ nữ chuyển đổi số ở xã Phương Thịnh, tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn hội viên phụ nữ khai thác các tiện ích trên ứng dụng VNeID. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Theo đồng chí Phan Văn Thắng, thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tích cực tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID cho người dân đạt kết quả khá tốt.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện vẫn còn chậm so với yêu cầu. Nhiều xã, phường tỷ lệ tích hợp còn thấp so kế hoạch của tỉnh đề ra, còn nhiều địa phương có tỷ lệ tích hợp thẻ bảo hiểm y tế chỉ đạt 23%, tỷ lệ tích hợp tài khoản an sinh xã hội chỉ đạt từ 14% trở lên.

Nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, triển khai quyết liệt, đồng bộ tháng cao điểm tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ban, sở, ngành tỉnh xác định việc lãnh đạo triển khai tháng cao điểm thực hiện tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Chiến dịch tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID trên địa bàn tỉnh; phấn đấu đến ngày 15/10/2026 hoàn thành chỉ tiêu hơn 90% người dân được tạo lập, cập nhật và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra đúng tiến độ, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử và tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID gắn với thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số”; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân bằng những cách làm cụ thể, gần gũi, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tế của địa phương.

Các Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các chi bộ trực thuộc và lực lượng liên quan triển khai đồng bộ, thiết thực công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và lập Sổ sức khỏe điện tử cho người dân theo phương châm “dễ hiểu, dễ làm, dễ tiếp cận, không bỏ sót đối tượng”.

Tập huấn kỹ năng số, ứng dụng AI cho các Đội hình “Bình dân học vụ số” ở vùng biên giới tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Tỉnh đoàn chủ động phối hợp Đoàn Thanh niên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh huy động sinh viên tình nguyện có kỹ năng công nghệ thông tin thành lập các tổ, đội hỗ trợ người dân tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Tỉnh đoàn phối hợp Ủy ban nhân dân, Công an và cơ sở y tế các xã, phường bố trí lực lượng theo ca, theo địa bàn; ưu tiên các khu công nghiệp, khu nhà trọ, địa bàn đông công nhân và những địa phương có tỷ lệ tích hợp thấp, chậm tiến độ hoặc còn nhiều người dân chưa được hỗ trợ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương phân công rõ trách nhiệm, đầu mối và địa bàn phụ trách; triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tăng cường hướng dẫn chuyên môn theo từng ngành, lĩnh vực bảo đảm thống nhất, thông suốt, kịp thời từ tỉnh đến cơ sở; chủ động kiểm tra, nắm tình hình, giải quyết khó khăn, vướng mắc ngay tại địa bàn, không để phát sinh điểm nghẽn hoặc chậm trễ kéo dài.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện; định kỳ hằng tuần báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.