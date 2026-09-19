Nhà máy đầu tiên ở Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ đi vào hoạt động

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Nhà máy Bestway Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Chiều 19/9, tại Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ thể thao Bestway Cần Thơ tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Bestway Cần Thơ với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD.

Đây là nhà máy đầu tiên hoạt động tại Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ.

Nhà máy Bestway Cần Thơ có diện tích xây dựng giai đoạn 1 khoảng 280.000 m2, công suất mỗi năm khoảng 5,83 triệu sản phẩm đồ chơi bơm hơi, đồ chơi nhựa, 160.000 sản phẩm dụng cụ thể thao dưới nước và 16,02 triệu sản phẩm linh kiện, thiết bị, phụ kiện nhựa và tấm PVC.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Lê Công Lý cho biết Nhà máy Bestway Cần Thơ không chỉ bổ sung một công trình sản xuất mới mà còn chuyển hóa niềm tin của nhà đầu tư thành tài sản, việc làm, sản phẩm và giá trị cho nền kinh tế.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2.600 tỷ đồng, tương đương 100 triệu USD, triển khai trên diện tích khoảng 28 ha, công suất thiết kế hơn 22 triệu sản phẩm mỗi năm. Từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu vào tháng 9/2025 đến khi khai trương là khoảng thời gian ngắn đối với dự án quy mô lớn; đến tháng 8/2026, nhà đầu tư đã thực hiện đủ 100% tổng vốn đăng ký.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ đánh giá dự án góp phần bổ sung năng lực sản xuất quy mô lớn, định hướng xuất khẩu, đồng thời tạo nhu cầu đối với vận tải, kho bãi, logistics, bao bì, cơ khí, bảo trì thiết bị và các dịch vụ hỗ trợ. Sự hiện diện của Bestway cũng góp phần chuyển Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ từ hạ tầng công nghiệp sang năng lực sản xuất thực tế, tạo thêm cơ sở thu hút các dự án mới; đồng thời mở ra cơ hội việc làm, đào tạo kỹ năng và hình thành tác phong công nghiệp cho lao động địa phương.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cho biết thành phố hướng đến cơ cấu kinh tế có năng suất cao hơn, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ và logistics giữ vai trò ngày càng quan trọng. Thành phố ưu tiên các dự án hoạt động thực chất, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tuân thủ tiêu chuẩn môi trường, tạo việc làm bền vững, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và liên kết chặt chẽ với kinh tế địa phương.

Thành phố sẽ tiếp tục theo sát hoạt động của nhà máy, chủ động xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố được giao làm đầu mối phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp; VSIP Cần Thơ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, dịch vụ và kết nối các dự án bổ trợ để từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất tại khu công nghiệp.

Đối với Bestway, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị doanh nghiệp vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả; tuân thủ quy định về môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an toàn lao động; chăm lo đời sống người lao động; đồng thời phát triển nhà cung ứng trong nước, sử dụng các dịch vụ phù hợp tại địa phương và phối hợp đào tạo nhân lực. Thành phố mong Bestway triển khai đúng tiến độ các giai đoạn tiếp theo, mở rộng hoạt động khi đủ điều kiện và xem Cần Thơ là cứ điểm sản xuất ổn định, lâu dài tại khu vực.

Ông William Zhu, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Bestway, cho biết Tập đoàn lựa chọn Cần Thơ để đầu tư trên cơ sở đánh giá thành phố có nguồn lao động dồi dào, cơ sở hạ tầng phát triển, môi trường an toàn, ổn định và người dân thân thiện với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo ông William Zhu, Bestway dự kiến phát triển cơ sở sản xuất tại Cần Thơ trên tổng diện tích khoảng 400.000 m2. Trong đó, giai đoạn 1 với nhà xưởng rộng 280.000 m2 hiện đã đi vào hoạt động; giai đoạn 2 rộng 120.000 m2 dự kiến đưa vào sản xuất tháng 7/2027. Sau khi hoàn thành giai đoạn 3 theo quy hoạch với diện tích khoảng 130.000 m2, tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến sẽ đạt khoảng 530.000 m2.

Lãnh đạo Bestway cho biết toàn bộ dự án tại Cần Thơ dự kiến tạo khoảng 6.000 việc làm, đồng thời đưa các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam xuất khẩu đến hơn 120 quốc gia trên thế giới. Tập đoàn xác định sẽ phát triển và gắn bó lâu dài với Cần Thơ. Dự án tại VSIP Cần Thơ được Tập đoàn định hướng phát triển theo hướng xanh, ứng dụng công nghệ hiện đại, tích hợp hệ thống nghiên cứu và phát triển (R&D), kho bãi thông minh và logistics tiên tiến.

Tại lễ khánh thành, ông Leaw Wee Ming, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VSIP Cần Thơ cho biết, hợp tác giữa VSIP Cần Thơ và Bestway không chỉ dừng ở giai đoạn 1. Bestway đang tiếp tục củng cố và mở rộng quy mô tại khu công nghiệp, trong đó có kế hoạch triển khai giai đoạn 2; đồng thời ngày càng có nhiều nhà cung ứng và đối tác của tập đoàn quan tâm đến VSIP Cần Thơ.

VSIP Cần Thơ kỳ vọng sự mở rộng này góp phần hình thành hệ sinh thái sản xuất và chuỗi cung ứng vững mạnh hơn, tạo thêm cơ hội thu hút đầu tư, việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững cho Đồng bằng sông Cửu Long.

Bestway được thành lập năm 1994 tại Thượng Hải, Trung Quốc, là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các sản phẩm thể thao và giải trí bơm hơi, đặc biệt là bể bơi trên mặt đất. Sau hơn 30 năm phát triển, Bestway hiện có đại lý tại 82 quốc gia và 13 công ty con ở 5 châu lục. Tập đoàn này có hơn 15.000 nhân viên trên toàn cầu và chiếm khoảng 1/3 thị phần thế giới trong phân khúc sản phẩm giải trí bơm hơi.

Nhà máy Bestway Cần Thơ là dự án đầu tiên đi vào hoạt động tại Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Việc đầu tư nhà máy tại VSIP Cần Thơ là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng năng lực sản xuất của Bestway tại Việt Nam, sau nhà máy tại Khu công nghiệp Tân Phước, tỉnh Đồng Tháp. Sự kiện Nhà máy Bestway Cần Thơ chính thức đi vào hoạt động được kỳ vọng góp phần mở rộng năng lực sản xuất của tập đoàn, tăng cường chuỗi cung ứng và đưa sản phẩm sản xuất tại Việt Nam đến thị trường toàn cầu.

Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ chính thức khởi động vào tháng 9/2023. Dự án được thực hiện bởi 3 nhà đầu tư: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - Công ty cổ phần, Công ty Liên doanh trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore và Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Singapore. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ, với diện tích giai đoạn 1 là 293,7 ha với tổng vốn đầu tư 3.717 tỷ đồng (tương đương gần 160 triệu USD). Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm, kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư.

Sự hiện diện của Bestway cùng kế hoạch mở rộng sản xuất và thu hút các nhà cung ứng, đối tác tại VSIP Cần Thơ được kỳ vọng tạo thêm động lực hình thành hệ sinh thái công nghiệp, dịch vụ và logistics tại khu công nghiệp, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của Cần Thơ trong thu hút đầu tư sản xuất quy mô lớn./.