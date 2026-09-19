Chuyên gia UOB tin vào triển vọng của giá vàng

Chia sẻ tại buổi đối thoại ngày 18/8, ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore), cho biết đơn vị này vẫn duy trì quan điểm tích cực với giá vàng trong dài hạn và giữ nguyên quỹ đạo dự báo đã đưa ra trước đó.

Triển vọng tích cực của giá vàng

Cụ thể, theo dự báo của UOB, giá vàng có thể đạt 4.500 USD/ounce trong quý IV/2026, 4.800 USD/ounce trong quý I/2027, 5.100 USD/ounce trong quý II/2027 và 5.400 USD/ounce trong quý III/2027.

Theo ông Suan Teck Kin, một trong những yếu tố hỗ trợ triển vọng dài hạn của vàng là niềm tin đối với đồng USD hiện có phần lung lay. Trong bối cảnh đó, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa tài sản, không chỉ nắm giữ USD mà còn gia tăng phân bổ vào vàng.

Bên cạnh nhu cầu từ các ngân hàng trung ương, nhu cầu vàng từ khu vực cá nhân, trong đó có vàng trang sức, được kỳ vọng tiếp tục duy trì, đặc biệt tại Ấn Độ và Trung Quốc.

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) chia sẻ tại buổi đối thoại ngày 18/9. Ảnh: UOB.

Chung quan điểm này, ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam, nhấn mạnh những biến động sau quyết định lãi suất của Mỹ có thể khiến giá vàng xuất hiện một số điều chỉnh, nhưng những biến động này sẽ không làm thay đổi quỹ đạo cũng như mô hình vận động của giá vàng.

Trong ngắn hạn, ông cho rằng yếu tố gây bất lợi trực tiếp nhất đối với giá vàng vẫn là triển vọng lãi suất tại Mỹ, trong bối cảnh định hướng chính sách tiền tệ của Fed "khó đoán".

Hiện, UOB dự báo Fed sẽ có thêm ít nhất hai đợt tăng lãi suất sắp tới, một lần vào tháng 12 năm nay và một lần vào quý I/2027. Ông Suan Teck Kin lưu ý triển vọng này vẫn phụ thuộc vào các dữ liệu lạm phát của Mỹ, trong bối cảnh Fed nhiều lần nhấn mạnh việc tập trung vào diễn biến lạm phát.

Theo ông Đinh Đức Quang, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng có thể hạn chế khả năng phục hồi đáng kể của giá vàng.

Dù vậy, trên thực tế, bên cạnh nhu cầu gia tăng từ các ngân hàng trung ương trong bối cảnh niềm tin đối với đồng USD không còn mạnh như trước, ông lưu ý nhu cầu tiêu dùng và nhu cầu cá nhân cũng sẽ tiếp tục là yếu tố hỗ trợ tích cực cho kim loại quý.

Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: UOB.

Đề cập đến thị trường vàng trong nước, ông Quang cho biết trong 2-3 năm qua, cơ quan quản lý đã nhiều lần cảnh báo về mức độ biến động của giá vàng thế giới cũng như những yếu tố khiến giá vàng trong nước hình thành chênh lệch lớn so với thế giới.

Theo ông, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới từ mức hơn 20 triệu đồng/lượng vào cuối năm ngoái hiện đã giảm xuống dưới 10 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, mức chênh lệch này được thu hẹp trong bối cảnh Việt Nam không nhập thêm vàng.

Ông cho rằng một yếu tố quan trọng là nhà đầu tư đã nhận ra hoạt động đầu cơ vào những tài sản như vàng, với kỳ vọng tận dụng các giai đoạn thị trường biến động mạnh để kiếm lợi nhuận, hiện có mức độ rủi ro cao.

Ông nhấn mạnh cơ quan quản lý không hạn chế nhà đầu tư tham gia thị trường vàng, nhưng luôn khuyến nghị đây là một kênh đầu tư có rủi ro và không nên đầu tư chỉ với kỳ vọng tận dụng những thời điểm thị trường "hỗn loạn" để tìm kiếm lợi nhuận.

Giá dầu "khó đoán"

Đối với giá dầu, ông Suan Teck Kin dự báo vẫn sẽ duy trì ở mức cao. Dù vậy, nếu tình hình cải thiện trong năm tới, giá dầu có thể quay đầu giảm xuống dưới 90 USD/thùng.

Ông nhấn mạnh triển vọng giá dầu hiện rất khó đoán định.

Hồi tháng 6, thời điểm bắt đầu xuất hiện thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, UOB đưa ra kịch bản cơ sở với xác suất 55%, theo đó thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sẽ từng bước dẫn tới một thỏa thuận hòa bình chính thức. Ngược lại, ngân hàng ước tính khoảng 25% xác suất xảy ra kịch bản tiêu cực hơn, trong đó tình hình tiếp tục diễn biến xấu và giá dầu có thể nằm trong khoảng 90-100 USD/thùng.

Đến tháng 9, vị chuyên gia cho biết tình hình vẫn rất khó lường và UOB tiếp tục theo dõi khả năng diễn biến theo hai kịch bản này.