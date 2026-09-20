Theo ghi nhận, thời điểm cuối tháng 8-2026, giá thanh long trên địa bàn tỉnh xuống mức gần như chạm đáy. Có thời điểm, thương lái mua thanh long ruột đỏ loại xô với giá chỉ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Với mức giá này, dù là mùa thuận, nhưng nông dân thua lỗ nặng do chi phí đầu vào tăng cao.

Sau thời gian dài ở mức thấp, thời điểm này, giá thanh long các loại đều tăng so với khoảng nửa tháng trước. Cụ thể, thanh long ruột đỏ loại 3 hiện có giá khoảng 14.000 - 15.000 đồng/kg; loại 4 từ 9.000 - 10.000 đồng/kg; hàng dạt từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Chị Huỳnh Thị Mộng Thu, thương lái thu mua thanh long trên địa bàn xã Tân Thuận Bình cho biết, từ đầu tháng đến nay, giá thanh long đã có sự cải thiện khá. So với khoảng 1 tuần trước, giá thanh long loại 3, loại 4 đã tăng khoảng 5.000 đồng/kg. Thời điểm này đang là cuối vụ thuận nên nguồn cung không còn nhiều. Do nguồn cung hạn chế nên giá thanh long đã tăng trở lại. Chị Thu chia sẻ: “Do là mùa mưa nên hàng đẹp khá ít, chủ yếu là loại 3, loại 4 và hàng dạt. Thời điểm này, nhiều nông dân đang chuẩn bị xông đèn để xử lý nghịch vụ”.

Hiện diện tích thanh long toàn tỉnh Đồng Tháp có khoảng 8.500 ha, sản lượng hơn 300 ngàn tấn/năm. Ngành Nông nghiệp Đồng Tháp đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để phát triển bền vững cây thanh long. Giải pháp trọng tâm là tổ chức lại sản xuất gắn với thị trường và nâng cao chất lượng.

Thực tế cho thấy, với việc giá thanh long ở mức thấp trong thời gian dài, một số nông dân quyết định phá bỏ để chuyển sang các loại cây trồng khác. Với việc giá thanh long dần phục hồi, nông dân kỳ vọng giá và tình hình tiêu thụ sẽ tiếp tục khởi sắc khi bước vào đầu vụ nghịch mùa.