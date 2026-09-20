30 nhà nông trẻ nhận Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XXI năm 2026

Tối ngày 19/9/2026, tại xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XXI, vinh danh 30 thanh niên nông thôn tiêu biểu toàn quốc.

Lễ trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ XXI năm 2026

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Lê Hải Long, Uỷ viên BTV, Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; ông Ya Toan Ênuôl, Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk; ông Y Nhuân Byă, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trong cả nước, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank); Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC); các gương thanh niên nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2026, Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026, cùng các bạn thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Nhà nông trẻ nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2026

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn xác định việc đồng hành cùng thanh niên nông thôn, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chiến lược và lâu dài. "Giải thưởng Lương Định Của – giải thưởng cao quý mang tên nhà khoa học, nhà giáo, nhà cách mạng tiêu biểu của nền nông nghiệp Việt Nam, được Trung ương Đoàn duy trì tổ chức trong 21 năm qua (2006 – 2026), cùng Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp thanh niên nông thôn đã trở thành môi trường rèn luyện, bệ phóng tài năng và nguồn cổ vũ lớn lao đối với hàng triệu thanh niên nông thôn trên cả nước", anh Quy nói.

Năm nay, từ 94 hồ sơ đề cử của 30 tỉnh, thành đoàn, Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 30 nhà nông trẻ xuất sắc nhất. Đội ngũ được vinh danh năm nay thể hiện được tính đa dạng và sức sáng tạo của tuổi trẻ: từ những trí thức trẻ tích cực chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, các thanh niên tự tin làm chủ doanh nghiệp, các gương trực tiếp sản xuất giỏi, cho đến các bạn trẻ đang tích cực điều hành các Câu lạc bộ thanh niên sản xuất tại địa phương.

Đặc biệt, lễ tuyên dương năm nay ghi nhận mô hình sản xuất kinh doanh xuất sắc của nhà nông trẻ đạt doanh thu lên tới 100 tỷ đồng/năm. Bằng tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm và khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương, các bạn chính là những hạt nhân nòng cốt lan tỏa tinh thần xung kích, góp phần đưa nông thôn Việt Nam phát triển hiện đại và bền vững.

Tại lễ trao giải, Trung ương Đoàn đã trao tặng Giải thưởng Lương Định Của năm 2026 cho 30 gương mặt có thành tích đặc biệt xuất sắc với những sáng kiến, sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng. Đây là phần thưởng cao quý nhằm vinh danh những nỗ lực và thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp.

Dịp này, Trung ương Đoàn cũng đã trao giải Cuộc thi Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn năm 2026. Gồm giải Nhất nhận được Giấy chứng nhận và 50 triệu đồng; 02 giải Nhì, mỗi giải nhận Giấy chứng nhận và 30 triệu đồng; 03 giải Ba, mỗi giải nhận Giấy chứng nhận và 15 triệu đồng; 03 giải Khuyến khích, mỗi giải nhận Giấy chứng nhận và 10 triệu đồng. Ngoài ra, các đề án tham dự Vòng Chung kết toàn quốc sẽ được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.