PV GAS kỷ niệm 36 năm thành lập: Tiếp lửa khát vọng, vững bước tương lai

Chủ tịch HĐQT Bùi Minh Tiến; Tổng giám đốc Dương Trí Hội và Chủ tịch Công đoàn Trần Xuân Thành thực hiện nghi thức chúc mừng kỷ niệm 36 năm thành lập PV GAS. Ảnh: PV GAS.

Ngày 18/9, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm ngày thành lập (20/9/1990 – 20/9/2026). Tại sự kiện, lãnh đạo doanh nghiệp đã công bố các định hướng chiến lược mới, trọng tâm là phát triển hạ tầng LNG, năng lượng xanh và đưa tỷ trọng doanh thu quốc tế lên mức tối thiểu 30%.

Tiền thân là Công ty Khí đốt được thành lập vào ngày 20/9/1990 với nhiệm vụ ban đầu là thu gom nguồn khí đồng hành mỏ Bạch Hổ, PV GAS đã trải qua hơn ba thập kỷ xây dựng và hoàn thiện hạ tầng công nghiệp khí. Các dự án trọng điểm của đơn vị hiện đã được đưa vào vận hành trải dài trên cả nước, tiêu biểu như Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố, hệ thống đường ống Nam Côn Sơn, cụm kho chứa LPG lạnh Thị Vải, Nhà máy Xử lý khí Cà Mau và Kho cảng LNG Thị Vải quy mô một triệu tấn.

Về kết quả kinh doanh lũy kế, đến nay doanh nghiệp đã cung ứng ra thị trường trên 190 tỷ m3 khí khô, gần 34 triệu tấn LPG, LNG và gần 2,4 triệu tấn condensate. Tổng doanh thu đạt hơn 1,5 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 257.000 tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách Nhà nước hơn 120.000 tỷ đồng.

Hiện nguồn nguyên nhiên liệu của PV GAS đang phục vụ sản xuất khoảng 8% sản lượng điện quốc gia, đáp ứng 70% nhu cầu phân đạm và chiếm 70% thị phần LPG nội địa. Đơn vị này cũng đang duy trì tỷ trọng đóng góp 18% doanh thu và 25% lợi nhuận toàn Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Chủ tịch HĐQT PV GAS Bùi Minh Tiến phát biểu khai mạc tại buổi lễ. Ảnh: PV GAS.

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Minh Tiến, Chủ tịch HĐQT PV GAS nhận định doanh nghiệp cần chủ động đổi mới, gắn tăng trưởng với hiệu quả đầu tư thực chất và nâng cao năng lực hội nhập. Để hiện thực hóa các mục tiêu trong giai đoạn mới, lãnh đạo PV GAS đã vạch ra bốn trọng tâm chiến lược:

Thứ nhất, doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoàn thiện chuỗi giá trị năng lượng khí từ thượng nguồn đến hạ nguồn, tiếp đó là tập trung đầu tư hạ tầng khí và LNG theo mô hình các trung tâm năng lượng sinh thái tích hợp (LNG Hubs).

Trọng tâm thứ ba là đẩy mạnh kinh doanh quốc tế, phấn đấu đưa mảng này chiếm tối thiểu 30% tổng doanh thu. Cuối cùng, doanh nghiệp sẽ tập trung phát triển các nguồn năng lượng mới như hydrogen, amoniac xanh, nhiệt lạnh, khí công nghiệp và nguyên liệu cho hóa dầu.

Chủ tịch HĐQT PV GAS Bùi Minh Tiến trao giải Nhất toàn đoàn cho Chi nhánh Khí Đông Nam. Ảnh: PV GAS.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, PV GAS đã tiến hành tổng kết và trao giải Đại hội Thể thao năm 2026. Kết quả chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương, giải Nhất toàn đoàn thuộc về Chi nhánh Khí Đông Nam; giải Nhì được trao cho Chi nhánh Khí Tây Nam. Giải Ba thuộc về tập thể Cơ quan điều hành Tổng công ty và CTCP CNG Việt Nam. Các đơn vị gồm Công ty Dịch vụ Khí, CTCP Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam, CTCP LPG Việt Nam, Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn và CTCP Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam đồng nhận giải Khuyến khích.

Thu Thảo