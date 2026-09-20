TCBS chính thức bổ nhiệm tổng giám đốc mới

Trước khi được bổ nhiệm chính thức, bà Trang đảm nhiệm vị trí quyền Tổng giám đốc TCBS từ ngày 1/7/2026, thay bà Trần Thị Thu Hiền.

Tân Tổng giám đốc TCBS có trình độ cử nhân tại Học viện Tài chính Hà Nội và hơn 15 năm làm việc tại Techcombank và TCBS, đồng hành cùng công ty từ những ngày đầu thành lập.

Bà Trần Thu Trang được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc TCBS kể từ ngày 18/9/2026. Ảnh: TCBS

Trước đó, TCBS cũng có một số thay đổi nhân sự khác. Bà Nguyễn Thị Xuân Mai, giám đốc cao cấp cố vấn pháp lý, được bổ nhiệm giữ chức người phụ trách quản trị công ty, chánh văn phòng HĐQT kiêm người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 1/9/2026.

Bà Nguyễn Thị Xuân Mai hiện đồng thời giữ các chức vụ phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT kiêm chánh văn phòng HĐQT tại CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom. Bà Mai đang sở hữu 171.575 cổ phiếu TCX.

Ở chiều ngược lại, TCBS miễn nhiệm ông Ngô Hoàng Hà khỏi các chức vụ phó tổng giám đốc phụ trách tài chính, người phụ trách quản trị công ty, chánh văn phòng HĐQT và người được ủy quyền công bố thông tin.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/9/2026. Sau khi được miễn nhiệm, ông Ngô Hoàng Hà không còn là người nội bộ của TCBS.

Trong một diễn biến khác, ngày 18/9/2026, TCBS đã chốt danh sách cổ đông để phát hành gần 554,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1, tương ứng cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được nhận thêm một cổ phiếu mới.

Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh, nếu có, sẽ bị hủy bỏ.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt gần 5.549 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã kiểm toán của TCBS tại ngày 31/12/2025.

Hiện TCBS chưa công bố kết quả phát hành. Nếu hoàn tất phương án trả cổ tức, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 27.744,5 tỷ đồng lên 33.293,4 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch cuối tuần qua (18/9) cổ phiếu TCX giảm 300 đồng, tương đương 0,94%, xuống 31.500 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản ghi nhận gần 3,6 triệu cổ phiếu, tăng khoảng 35,1% so với phiên trước; giá trị giao dịch đạt 114,21 tỷ đồng, cao hơn mức 85,67 tỷ đồng của ngày 17/9.