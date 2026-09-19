[Video] Chính phủ yêu cầu chấm dứt cho vay tập trung vào doanh nghiệp 'sân sau'
Ngày 18/9/2026, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tại quyết định số 1809/QĐ-TTg, ngày 18/9, Thủ tướng yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ đối với hoạt động cấp tín dụng và chất lượng tín dụng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-chinh-phu-yeu-cau-cham-dut-cho-vay-tap-trung-vao-doanh-nghiep-san-sau-post989684.html