[Video] Chính phủ yêu cầu chấm dứt cho vay tập trung vào doanh nghiệp 'sân sau'

Số liệu từ Cục Hải quan, Bộ Tài chính cho thấy kim ngạch nhập khẩu cả nước liên quan máy chụp cắt lớp vi tính (CT) và thiết bị sử dụng bức xạ liên tục tăng mạnh, đạt hơn 140 triệu USD năm 2025, cao gấp 4,6 lần năm 2022. Trong đó, máy CT nhập khẩu chủ yếu có xuất xứ Đức, Trung Quốc và Mỹ; thiết bị sử dụng bức xạ cho mục đích y tế phần lớn có xuất xứ Anh.