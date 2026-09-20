Ngành Khoa học và Công nghệ tôn vinh 183 người lao động tiêu biểu năm 2026

Tham dự chương trình có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các công đoàn ngành Trung ương; cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trực thuộc Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Phạm Đức Long phát biểu tại chương trình. Ảnh: NV

Tại chương trình, 183 người lao động tiêu biểu được vinh danh. Đây là những cá nhân có nhiều đóng góp trong lao động, nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo và thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Phạm Đức Long cho biết, những cá nhân được tôn vinh không chỉ là những tấm gương tiêu biểu mà còn là nguồn cảm hứng để người lao động trong toàn ngành tiếp tục nỗ lực, sáng tạo và đóng góp trong công việc.

Theo Thứ trưởng Phạm Đức Long, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi nhanh chóng cách thức làm việc, sản xuất và giải quyết các vấn đề thực tiễn. Trong bối cảnh đó, mỗi người lao động cần không ngừng học hỏi, thích ứng và tìm cách làm tốt hơn công việc của mình.

Năm 2026, Công đoàn ngành Khoa học và Công nghệ Việt Nam tôn vinh 183 người lao động tiêu biểu và tri ân 47 bạn đồng hành. Ảnh: NV

Công nghệ có thể tạo ra những công cụ và phương thức làm việc mới, nhưng để những đổi mới tạo ra giá trị trong thực tiễn vẫn cần con người với trách nhiệm, kinh nghiệm, sự sáng tạo và tinh thần hợp tác.

Từ yêu cầu đó, Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam xác định tiếp tục chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời đồng hành để người lao động học tập, nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ và phát triển trong công việc.

“Hành trình khát vọng 2026” tôn vinh người lao động tiêu biểu và bạn đồng hành bằng ngôn ngữ nghệ thuật, âm nhạc. Ảnh: NV

Bên cạnh phầntôn vinh người lao động, chương trình dành nội dung tri ân 47 “bạn đồng hành” là lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã quan tâm, chia sẻ trách nhiệm và tạo điều kiện để người lao động cũng như tổ chức công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, âm nhạc và các câu chuyện về lao động, sáng tạo, “Hành trình khát vọng 2026” do Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Oscar Media đã khắc họa những đóng góp được tạo nên từ công việc hằng ngày của người lao động ngành Khoa học và Công nghệ, từ sáng kiến, đề tài, giải pháp đến các công trình, sản phẩm và giá trị mới.

Tiết mục nghệ thuật đắc sắc tại chương trình. Ảnh: NV

Chương trình cũng gửi gắm thông điệp về sự đồng hành giữa tổ chức công đoàn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động; qua đó tạo môi trường để mỗi người yên tâm công tác, phát huy năng lực, đổi mới và sáng tạo, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của ngành và đất nước.