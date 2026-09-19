Lịch cổ tức tuần tới: PV GAS, VPBank cùng hơn 20 doanh nghiệp chốt quyền

Trong tuần giao dịch từ ngày 21/9 đến 25/9, nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 và 2026. Các phương án được thực hiện dưới hình thức trả bằng tiền mặt, cổ phiếu hoặc kết hợp cả hai.

Nguồn: TL tổng hợp

Nguồn: TL tổng hợp

Trong nhóm doanh nghiệp thanh toán cổ tức hoàn toàn bằng tiền mặt, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS - Mã: GAS) có tỷ lệ chi trả cao nhất với phương án chia cổ tức năm 2025.

Theo đó, PV GAS dự kiến trả cổ tức với tỷ lệ 25%, tương ứng 2.500 đồng/cổ phiếu. Thời gian chi trả dự kiến từ ngày 9/9 đến 20/11.

Với hơn 2,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền PV GAS dự kiến chi cho đợt này khoảng 6.032 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN), công ty mẹ đang nắm khoảng 95,76% vốn tại PV GAS, có thể nhận khoảng 5.777 tỷ đồng.

Ở nhóm doanh nghiệp thực hiện quyền bằng cổ phiếu, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) vừa thông báo ngày 25/9 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/9.

Tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức là 26,04%. Nguồn vốn tăng vốn điều lệ dự kiến được lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần, với tổng giá trị hơn 20.600 tỷ đồng. Qua đó, vốn điều lệ của VPBank dự kiến tăng từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng.

Đây là đợt phát hành cổ phiếu đầu tiên nhằm tăng vốn điều lệ của VPBank theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Trong nhóm chi trả bằng cả tiền mặt lẫn cổ phiếu, CTCP Transimex (Mã: TMS) cũng sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án trả cổ tức năm 2025 bằng cả tiền mặt và cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng là 28/9, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/9.

Cụ thể, Transimex sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận 500 đồng. Với hơn 172,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền doanh nghiệp dự kiến chi cho đợt này gần 86,4 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 9/10/2026.

Đồng thời, Transimex dự kiến phát hành gần 12,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 100:7, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu mới. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh, nếu có, sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và hủy bỏ.

Tổng giá trị số cổ phiếu phát hành theo mệnh giá gần 121 tỷ đồng. Nguồn vốn được sử dụng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Nếu hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của Transimex sẽ tăng từ hơn 1.727 tỷ đồng lên hơn 1.848 tỷ đồng.

Ngoài các doanh nghiệp trên, trong tuần tới còn nhiều doanh nghiệp niêm yết khác dự kiến chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức. Tùy từng phương án, tỷ lệ chi trả dao động từ 1% đến 20%, với hình thức bằng tiền mặt, cổ phiếu hoặc kết hợp cả hai.