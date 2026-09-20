Công nghệ chỉ là công cụ, con người mới tạo ra giá trị

Chương trình có sự hiện diện của đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, các công đoàn ngành Trung ương cùng lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam Phạm Đức Long cùng Phó Chủ tịch Công đoàn Phạm Quang Hưởng trao biểu trưng, hoa cho những người lao động và bạn đồng hành tiêu biểu.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh, công nghệ có thể tạo ra những công cụ, phương thức làm việc mới, nhưng con người với trách nhiệm, kinh nghiệm, sự sáng tạo và tinh thần hợp tác mới tạo ra giá trị trong thực tiễn.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ trao biểu trưng, hoa cho người lao động và bạn đồng hành tiêu biểu. Ảnh: VĐ

Theo ông, mỗi ngày trên khắp mọi miền đất nước, từ phòng nghiên cứu, nhà máy, công trường đến các cơ quan, đơn vị, hàng triệu người lao động vẫn miệt mài cống hiến.

Có người tìm tòi giải pháp công nghệ mới, có người trực tiếp sản xuất, cũng có những người đảm nhận công việc thầm lặng phía sau.

“Có những thành quả được nhiều người biết đến, nhưng cũng có những đóng góp rất âm thầm, đơn giản là làm tốt hơn công việc bình thường của mình, tất cả đều đáng quý”, Thứ trưởng nói.

Ông cho rằng việc tôn vinh người lao động không chỉ nhằm ghi nhận thành tích mà còn thể hiện sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm, sự bền bỉ, khả năng sáng tạo và ý thức vượt lên chính mình.

Thích ứng trong kỷ nguyên AI

Thứ trưởng Phạm Đức Long nhận định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và AI đang thay đổi nhanh cách con người làm việc, sản xuất và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Trong bối cảnh đó, mỗi cá nhân cần không ngừng học hỏi, thích ứng và tìm cách tối ưu hóa công việc.

Thứ trưởng Phạm Đức Long. Ảnh: VĐ

“Công nghệ có thể tạo ra những công cụ và phương thức làm việc mới, nhưng để những đổi mới ấy tạo ra giá trị trong thực tiễn thì vẫn cần đến con người với trách nhiệm, kinh nghiệm, sự sáng tạo và tinh thần hợp tác”, ông nhấn mạnh.

Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam xác định tiếp tục chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; đồng thời tạo điều kiện để người lao động học tập, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và phát triển bản thân.

Chương trình cũng dành lời cảm ơn tới các “người bạn đồng hành” là lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã quan tâm, chia sẻ trách nhiệm và tạo môi trường để người lao động cống hiến.

“Một người lao động có năng lực cần một môi trường để phát huy, một sáng kiến cần được lắng nghe và một khát vọng cần có cơ hội để trở thành kết quả”, Thứ trưởng Phạm Đức Long nói.