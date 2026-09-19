Đồng Tháp đề xuất Trung ương giữ ổn định 55.768 biên chế trong giai đoạn 2027 - 2031

Tiếp nhận 2 công chức về công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy.

Căn cứ Quyết định số 306-QĐ/BTCTW ngày 15-6-2026 của Ban Tổ chức Trung ương về biên chế tỉnh Đồng Tháp năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo rà soát, đề xuất giao biên chế cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị theo quy định. Đến ngày 6-7-2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp hoàn thành việc giao biên chế năm 2026 với 55.768 chỉ tiêu, bằng số Trung ương giao, gồm 9.693 cán bộ, công chức và 46.075 chỉ tiêu viên chức, người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Cấp tỉnh được phân bổ 13.926 chỉ tiêu, số có mặt đến ngày 31-8-2026 là 13.751 người; còn 175 chỉ tiêu chưa sử dụng. Cấp xã được phân bổ 41.842 chỉ tiêu, số có mặt là 41.173 người; còn 669 chỉ tiêu chưa sử dụng.

Nguyên nhân chủ yếu là do điều chuyển cán bộ, công chức về cấp xã; cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu, thôi việc chưa được tuyển dụng bổ sung; một số đơn vị sự nghiệp công lập tăng mức độ tự chủ và một số chức danh lãnh đạo tại các hội quần chúng chưa được kiện toàn.

Tỉnh đã rà soát, chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ và đầu việc của các cơ quan Đảng; Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các cơ quan, đơn vị ở xã, phường.

Trên cơ sở nguyên tắc, phương pháp của Ban Tổ chức Trung ương, kết quả rà soát và dự báo biến động khối lượng nhiệm vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đề xuất giữ ổn định 55.768 biên chế trong giai đoạn 2027 - 2031 gồm: 9.693 cán bộ, công chức và 46.075 viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp làm việc, yêu cầu tinh gọn bộ máy, phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu dùng chung và mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Để triển khai thống nhất, đồng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp kiến nghị sớm các cơ quan Trung ương xem xét ban hành định mức biên chế, số lượng người làm việc và cơ cấu công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc; đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung pháp luật về quản lý biên chế, bảo đảm đồng bộ với chủ trương, quy định của Đảng.

Đề nghị Ban Tổ chức Trung ương sớm ban hành quyết định phê duyệt danh mục vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức mới được thành lập, sắp xếp như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; Đảng ủy HĐND tỉnh; Ban Xây dựng Đảng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã. Đồng thời, cần sớm hướng dẫn tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm và tỷ lệ viên chức bố trí theo bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian tới.