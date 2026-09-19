Phân bổ hàng triệu cổ phiếu ESOP cho lãnh đạo, Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) tiến tới mốc vốn vạn tỷ

Phân bổ hàng triệu cổ phiếu ESOP cho đội ngũ ban lãnh đạo

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội vừa công bố nghị quyết chi tiết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2026. Doanh nghiệp dự kiến chào bán 15 triệu cổ phiếu với mức giá ưu đãi 10.000 đồng một đơn vị. Toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành đợt này đều chịu điều kiện hạn chế chuyển nhượng khắt khe. Cụ thể, 50% tổng lượng cổ phiếu sẽ bị hạn chế giao dịch trong một năm và 50% còn lại tiếp tục bị khóa trong thời gian hai năm.

Danh sách phân bổ chi tiết cho thấy có 475 cán bộ nhân viên đủ điều kiện mua cổ phiếu đợt này. Trong cơ cấu phân phối, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đỗ Quang Vinh được quyền mua khối lượng lớn nhất với 716.240 cổ phiếu. Các Thành viên Hội đồng quản trị khác là bà Nguyễn Diệu Trinh và ông Đào Ngọc Dũng cũng lần lượt được phê duyệt mua 670.290 cổ phiếu và 304.940 cổ phiếu. Quá trình thu tiền dự kiến diễn ra ngay trong năm 2026, mang về cho doanh nghiệp 150 tỷ đồng để bơm trực tiếp vào nguồn vốn cho vay ký quỹ.

Phát hành cổ phiếu thưởng và kế hoạch vươn lên mốc vốn vạn tỷ đồng

Bên cạnh chương trình phân phối cho người lao động, công ty chứng khoán này cũng vừa chốt kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Doanh nghiệp sẽ phát hành gần 45 triệu cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5%, tương ứng việc nhà đầu tư sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 05 cổ phiếu mới. Nguồn vốn tài trợ cho đợt phát hành được ưu tiên trích từ thặng dư vốn cổ phần, phần thiếu hụt sẽ được bù đắp bằng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Khác với đợt chào bán nội bộ, lượng cổ phiếu thưởng này được tự do giao dịch ngay khi phân phối về tài khoản.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của doanh nghiệp cũng đã thông qua một kế hoạch quan trọng khác là việc chào bán riêng lẻ 47 triệu cổ phiếu với thời gian hạn chế chuyển nhượng một năm. Mức giá chào bán cho đối tác chiến lược được quy định không thấp hơn giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2025 là 14.011 đồng một cổ phiếu. Toàn bộ dòng tiền thu về từ thương vụ này cũng được định hướng phục vụ nghiệp vụ cho vay ký quỹ. Nếu hoàn tất trọn vẹn cả ba phương án phát hành, quy mô vốn điều lệ của công ty sẽ tăng thêm tối đa gần 1.070 tỷ đồng, chính thức đưa doanh nghiệp gia nhập nhóm các tổ chức tài chính có vốn điều lệ vượt mức 10.064 tỷ đồng.