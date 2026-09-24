Tàng trữ 'hơi cay'

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Công an phát hiện, xử lý 40 vụ việc lộ, mất, mua bán dữ liệu trái phép. Nhiều địa phương, trong đó có TPHCM, triệt phá các đường dây mua bán dữ liệu cá nhân quy mô lớn. Ngày 21/9, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam hai anh em Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương về hành vi tàng trữ, mua bán 120 triệu dữ liệu cá nhân trên cả nước. Số dữ liệu gồm thông tin về họ tên, ngày sinh, căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, chức vụ, nghề nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực. Các đối tượng thu thập trái phép, bán theo yêu cầu khách hàng, sử dụng tài khoản ẩn danh, tiền mã hóa USDT để giao dịch và dùng tiền thu lợi đánh bạc trên mạng.