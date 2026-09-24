Tàng trữ 'hơi cay'
Trong quá trình TTKS bảo đảm ANTT trên tuyến đường 2 Tháng 9 (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) vào tối 21-9, Tổ công tác C3-911 Công an TP Đà Nẵng phát hiện nam thanh niên điều khiển mô-tô BKS 77M1-031.32 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.
Qua đó, lực lượng chức năng xác định nam thanh niên tên là Lê Minh P. (SN 2005, trú tỉnh Gia Lai); kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện trong cốp xe của P. cất giấu 1 bình xịt hơi cay đã qua sử dụng. Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, thu giữ tang vật và bàn giao đối tượng cùng phương tiện cho Công an phường Hòa Cường tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tang-tru-hoi-cay-post358413.html