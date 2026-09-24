Người đàn ông khai lý do đập vỡ hai gương chiếu hậu ô tô ở Hà Nội

Ngày 24/9, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Xuân Đỉnh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Đồng Công (SN 1991; trú xã Đông Thụy Anh, Hưng Yên) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an dựng lại hiện trường vụ việc. Ảnh: CACC

Trước đó, tối 21/9, Công an phường Xuân Đỉnh tiếp nhận trình báo của anh T.M.Q. (SN 1999; trú xã Phúc Thịnh, Hà Nội) về mâu thuẫn phát sinh khi tham gia giao thông.

Theo trình báo, vụ việc xảy ra lúc 15h30 cùng ngày tại đường Xuân Đỉnh (phường Xuân Đỉnh), khiến ô tô của anh Q. bị hư hại kính và gương chiếu hậu.

Nguyễn Đồng Công tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Qua xác minh, Công an phường xác định Nguyễn Đồng Công liên quan vụ việc và triệu tập đến trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, Công thừa nhận hành vi vi phạm và khai nhận trước khi xảy ra vụ việc đã sử dụng rượu, bia nên không kiềm chế được bản thân.

Như VietNamNet đưa tin, khoảng 15h30 ngày 21/9, trước số 155 đường Xuân Đỉnh, tài xế T.M.Q. điều khiển ô tô biển số 30M-135.XX thì gặp một người đàn ông đang sang đường.

Sau khi tài xế phanh xe, người đàn ông này có lời nói gây sự, rồi dùng tay đập vỡ 2 gương chiếu hậu của ô tô trước khi rời khỏi hiện trường.

Công an phường Xuân Đỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.