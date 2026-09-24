Đề xuất sàn giao đồ ăn liên đới bồi thường khi vi phạm an toàn thực phẩm

Nội dung trên được thể hiện tại báo cáo của Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 24/9.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải.

Về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết, Thường trực Ủy ban đề nghị bổ sung quyền được thông tin minh bạch, tiếp cận thông tin truy xuất nguồn gốc của người tiêu dùng như một quyền độc lập.

“Đề nghị bổ sung chế tài xử lý trách nhiệm đối với chủ nền tảng số, sàn thương mại đối với các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, bà Nguyễn Thanh Hải nói.

Để bảo đảm chặt chẽ về an toàn thực phẩm, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị bổ sung các quy định liên quan đến yêu cầu cảnh báo dị ứng và hạn sử dụng với thực phẩm không bao gói; đơn giản hóa thủ tục chứng minh nguồn gốc cho thức ăn đường phố; bổ sung trách nhiệm liên đới bồi thường của sàn giao đồ ăn.

Về chế tài xử lý vi phạm, bà Nguyễn Thanh Hải nêu rõ, Thường trực Ủy ban đề nghị nghiên cứu bổ sung các biện pháp nghiêm khắc hơn bên cạnh mức phạt hành chính tối đa 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và 3 tỷ đồng đối với tổ chức, nhằm tăng tính răn đe và bảo vệ sức khỏe người dân.

Theo đó, cơ quan thẩm tra đề nghị cấm hành nghề có thời hạn hoặc vĩnh viễn trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng, gây ngộ độc trên phạm vi rộng, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Theo đó, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cũng đề nghị bắt buộc công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên nền tảng dữ liệu số của địa phương, bộ, ngành và các cổng thông tin liên quan để người dân kịp thời tiếp cận thông tin, đồng thời phát huy vai trò giám sát của cộng đồng.

Thống nhất đầu mối quản lý, tăng chế tài xử lý vi phạm

Trình bày tóm tắt tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết dự thảo Luật xây dựng nguyên tắc phân tích nguy cơ, trách nhiệm thực hiện và lộ trình phân loại thực phẩm theo mức độ nguy cơ cao, thấp. Trên cơ sở đó, thực phẩm có nguy cơ cao sẽ phải thực hiện truy xuất nguồn gốc theo quy định.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên.

Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về các hành vi bị nghiêm cấm; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký, công bố sản phẩm; nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân cung cấp thức ăn tập thể không vì mục đích kinh doanh.

Một trong những nội dung đáng chú ý trong lần sửa đổi này, theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên là bổ sung điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến.

Trong đó, dự thảo Luật quy định chủ quản nền tảng thương mại điện tử có thực hiện việc giao đồ ăn trực tuyến phải thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh từ người giao hàng trực tuyến và người tiêu dùng về các dấu hiệu không bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng thông tin, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, cơ quan soạn thảo đã xây dựng đề án nâng cao hệ thống tổ chức quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương.

Theo đó, cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm ở Trung ương sẽ tập trung về Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế. Các chức năng, nhiệm vụ liên quan tại các bộ, ngành sẽ được rà soát, đánh giá để chuyển về đầu mối thống nhất.

Ở cấp tỉnh, dự kiến hình thành Chi cục An toàn thực phẩm. Riêng TP.HCM đang thực hiện mô hình Sở An toàn thực phẩm theo nghị quyết thí điểm của Quốc hội và sau khi kết thúc thí điểm sẽ chuyển về mô hình chung.

Ở cấp xã, công tác tham mưu quản lý an toàn thực phẩm được giao cho Phòng Văn hóa có cán bộ chuyên trách tham mưu; việc tổ chức thực thi do lực lượng liên ngành kiêm nhiệm thực hiện dưới sự chỉ đạo của UBND cấp xã.