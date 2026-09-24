Cháy lớn tại nhà máy mỹ phẩm Hàn Quốc, lực lượng cứu hỏa dập lửa suốt 16 giờ

Lực lượng cứu hỏa phải huy động gần 200 lính cứu hỏa cùng hàng trăm thiết bị để khống chế đám cháy. May mắn, vụ việc không ghi nhận thương vong về người.

Theo thông tin từ cơ quan cứu hỏa Incheon, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 21 giờ 45 phút ngày 23/9 tại một nhà máy mỹ phẩm ở khu vực Oryu-dong, quận Geomdan.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai phương án ứng phó cấp độ 1, huy động lực lượng và thiết bị từ các đơn vị cứu hỏa trong khu vực để ngăn đám cháy lan rộng.

Khoảng 0 giờ 49 phút ngày 24/9, tức hơn 3 giờ sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng cứu hỏa đã khống chế được ngọn lửa chính. Tuy nhiên, công tác xử lý các khu vực còn cháy âm ỉ tiếp tục kéo dài.

Đến 13 giờ 49 phút cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn, khoảng 16 giờ sau khi phát sinh.

Hiện trường vụ cháy nhà máy mỹ phẩm, 189 lính cứu hỏa được huy động dập tắt lửa. Ảnh do Sở Cứu hỏa Incheon cung cấp.

Ở thời điểm cao nhất, khoảng 189 lính cứu hỏa cùng 100 xe và thiết bị chuyên dụng được huy động đến hiện trường. Đám cháy xảy ra tại khu nhà xưởng có tổng diện tích khoảng 5.698 m².

Ngọn lửa sau đó lan sang các khu vực lân cận, khiến tổng cộng ít nhất 6 tòa nhà bị ảnh hưởng.

Trong đó, 4 nhà xưởng bị thiêu rụi hoàn toàn, còn 2 nhà xưởng bị hư hỏng một phần.

Việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn do các nhà xưởng nằm sát nhau. Bên cạnh đó, phần tường ngoài của công trình được làm bằng sandwich panel - loại vật liệu khiến đám cháy có nguy cơ lan nhanh.

Lực lượng cứu hỏa vì vậy phải kết hợp dập lửa với tháo dỡ một số phần công trình để tiếp cận các khu vực cháy và hạn chế nguy cơ cháy lan.

Khói đen từ đám cháy cũng lan rộng đến khu vực phía tây nam Seoul, trong đó có các khu vực Gwanak và Gangseo, khiến cơ quan chức năng nhận được nhiều cuộc gọi báo về khói và mùi cháy.

Điều đáng chú ý là dù quy mô đám cháy lớn và kéo dài nhiều giờ, chưa ghi nhận thương vong về người.

Cơ quan chức năng hiện tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, đồng thời thống kê chính xác thiệt hại về tài sản.