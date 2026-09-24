Bắt giữ đối tượng siết cổ người phụ nữ tử vong, cướp tài sản

Đối tượng Trần Văn Ngân tại Cơ quan Công an. (Ảnh:CA)

Trước đó, ông Võ Minh Hữu (SN 1943, thường trú ấp Sơn Định, xã Phú Phụng) đi bán vé số về đến nhà thì phát hiện em gái ruột tên V.T.K.Đ. (SN 1956) nằm tử vong trong phòng ngủ, một số nữ trang trên người bà Đ. bị mất. Sự việc được trình báo đến Công an xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với các lực lượng chức năng, Công an xã Phú Phụng xác minh, làm rõ, xác định đối tượng nghi vấn liên quan là Trần Văn Ngân (SN 1965, thường trú ấp Hòa Thuận, xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long), là hàng xóm thường lui tới giúp bà Đ. xịt thuốc cho vườn trái cây nên mời làm việc.

Tại cơ quan Công an, ban đầu đối tượng Ngân quanh co trốn tránh. Tuy nhiên, trước những chứng cứ và tài liệu thu thập được, Ngân đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Qua làm việc bước đầu, Trần Văn Ngân khai nhận, vào khoảng 04h00’ sáng ngày 18/9/2026, đối tượng đến nhà bà Đ. để gặp hỏi mượn 2 chỉ vàng; bà Đ. nói không có vàng cho mượn nên đối tượng đi bộ đến vườn sầu riêng phía sau nhà bà Đ ngồi đợi.

Đến khoảng hơn 7h30’ cùng ngày, khi thấy ông Hữu rời khỏi nhà đi bán vé số, đối tượng quay lại nhà bóp cổ cho đến khi bà Đ. bất tỉnh. Đối tượng tháo lấy sợi dây chuyền vàng 18K, sau đó đặt bà Đ. trên giường như tư thế nằm ngủ. Trần Văn Ngân sau đó tiếp tục dùng kéo cắt lấy 3 chiếc vòng đeo tay bằng vàng 24K của bà Đ. rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sáng ngày 19/9/2026, đối tượng đến phường Trà Vinh bán toàn bộ số vàng, chiếm đoạt số tiền hơn 180 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.