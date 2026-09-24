Thu hồi 551 số tiếp nhận công bố mỹ phẩm của 24 công ty

Sản phẩm mỹ phẩm có số tiếp nhận phiếu công bố bị thu hồi. Ảnh chụp màn hình

Ngày 24-9, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết, danh mục 551 số tiếp nhận bị thu hồi liên quan đến 24 công ty. Trong đó, Công ty TNHH HEBE VN có số lượng nhiều nhất với 105 số tiếp nhận; Công ty TNHH MOKSA có 98 số; Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CTC Group có 59 số.

Ngoài các doanh nghiệp trên, danh mục còn có Công ty TNHH Y tế Vindray, Công ty TNHH Focallure Cosmetic (Việt Nam), Công ty TNHH Hoa Ju, Công ty TNHH Regviet Solution, Công ty cổ phần Thành Nhân, Công ty cổ phần Giải pháp và công nghệ Deepsync, Công ty TNHH UST Vina, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Vikobig và nhiều doanh nghiệp khác.

Một số sản phẩm mỹ phẩm có số tiếp nhận bị thu hồi. Ảnh: Internet

Danh mục 551 số tiếp nhận gồm nhiều nhóm mỹ phẩm như trang điểm, chăm sóc da, chăm sóc tóc và chăm sóc cá nhân. Một số thương hiệu xuất hiện trong danh sách gồm Vaseline, Shixiu, FOCALLURE, PINKFLASH, MEDIHEAL, CLIO, INTO YOU, DR. WONJIN...

Trong số này có sữa tắm Dove Beauty Moisture Foam Body Wash Glossy Pump, do Công ty cổ phần Giải pháp và công nghệ Deepsync công bố.

Công ty TNHH Thương mại Changi có 6 số tiếp nhận bị thu hồi. Trong đó có sữa tắm Vaseline Total Moisture Bodywash và 5 sản phẩm Vaseline Lotion gồm Cocoa Radiant (dưỡng ẩm da), Soothing Hydration (sữa dưỡng thể), Advanced Repair (dưỡng ẩm), Daily Brightening (dưỡng ẩm làm sáng) và Essential Healing (dưỡng thể).

Cục Quản lý dược yêu cầu người chịu trách nhiệm trước pháp luật của các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường có tên trong danh mục bị thu hồi và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Sản phẩm mỹ phẩm có số tiếp nhận phiếu công bố bị thu hồi. Ảnh chụp màn hình

Theo Cục Quản lý dược, số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm được cấp khi cơ quan quản lý tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm, xác nhận doanh nghiệp đã khai báo sản phẩm để lưu hành trên thị trường. Số tiếp nhận này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm bảo đảm an toàn, hiệu quả hoặc đáp ứng đầy đủ các quy định của Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN.

Đại diện Cục Quản lý dược cho biết việc doanh nghiệp đề nghị tự nguyện thu hồi số tiếp nhận là bình thường và đúng quy định. Việc một sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi số tiếp nhận do một doanh nghiệp đăng ký công bố không đồng nghĩa sản phẩm đó phải ngừng lưu thông trên thị trường. Một sản phẩm có thể được chủ sở hữu ủy quyền cho nhiều doanh nghiệp phân phối, trừ trường hợp ủy quyền độc quyền.