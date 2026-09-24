Tạm giữ hình sự người cho vay lãi nặng, tàng trữ súng quân dụng

Cảnh sát hình sự bắt giữ đối tượng Trần Hùng Hậu.

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Hùng Hậu (sinh năm 1977, cư trú khóm Tây An, phường Mỹ Thới).

Trước đó, ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an phường Mỹ Thới khám xét khẩn cấp nơi ở của Hậu, phát hiện 1 khẩu súng ngắn quân dụng cùng 6 viên đạn, 4 dao tự chế, 1 dao gấp, 1 cây xâm gạo tự chế, 4 gậy ba khúc, 1 bình xịt hơi cay, 4 cuốn sổ, 2 điện thoại di động và một số tài liệu liên quan.

Theo điều tra bước đầu, từ cuối năm 2024 đến nay, Hậu cho 9 người vay tiền với lãi suất từ 1-2%/ngày, tương ứng 365-730%/năm; số tiền cho vay từ 1-10 triệu đồng. Hậu trực tiếp hoặc thuê người khác thu tiền lãi hằng ngày.

Tang vật thu giữ tại nơi ở của Trần Hùng Hậu.

Cơ quan công an cho biết Hậu cùng đồng bọn còn có dấu hiệu sử dụng mạng xã hội để cho vay lãi nặng, tụ tập, sử dụng hung khí nguy hiểm đòi nợ, hành hung người khác và gây rối trật tự công cộng.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.