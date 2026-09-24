VKSND tỉnh Tuyên Quang kiểm sát trực tiếp, chỉ ra vi phạm tại Công an cấp xã

Thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác năm 2026, từ ngày 21 đến ngày 24/9/2026, Phòng 2 VKSND tỉnh Tuyên Quang phối hợp với VKSND các khu vực tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Công an các xã, phường: An Tường, Đội Cấn, Hà Giang 2, Sơn Thủy, Vị Xuyên, Bắc Quang, Hùng An và Vĩnh Tuy, tỉnh Tuyên Quang. Đoàn kiểm sát do đồng chí Đinh Quốc Hưng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang làm Trưởng đoàn.

Đồng chí Đinh Quốc Hưng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại các đơn vị được kiểm sát.

Tại các đơn vị được kiểm sát, Đoàn kiểm sát nghe đại diện chỉ huy Công an xã, phường báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp nhận, quản lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm; đồng thời trao đổi về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở báo cáo, Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm tra hệ thống sổ sách, hồ sơ, tài liệu có liên quan; tập trung đánh giá việc chấp hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự trong tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xác minh và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Qua kiểm sát cho thấy, Công an các xã, phường cơ bản thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp nhận, quản lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm. Công tác lập, quản lý sổ sách, hồ sơ được quan tâm thực hiện; việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình kiểm tra, xác minh, giải quyết nguồn tin từng bước được tăng cường.

Toàn cảnh buổi kiểm sát.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót cần khắc phục. Trong đó, việc lập biên bản tại một số trường hợp chưa bảo đảm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 133 Bộ luật Tố tụng hình sự; chưa thực hiện đầy đủ quy định tại khoản 5 Điều 88 về giao nhận tài liệu cho Viện kiểm sát.

Một số trường hợp còn vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 213 Bộ luật Tố tụng hình sự về gửi kết luận giám định cho Viện kiểm sát; việc thông báo kết luận giám định có trường hợp chưa bảo đảm quy định tại Điều 214 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Trên cơ sở kết quả kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã trao đổi, yêu cầu Công an các xã, phường nghiêm túc khắc phục những tồn tại, thiếu sót được chỉ ra; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xác minh và giải quyết nguồn tin về tội phạm, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định của pháp luật. Đoàn cũng trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ, kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc cho lực lượng Công an cấp xã, phường, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm ngay từ cơ sở.

Đoàn kiểm sát đã trao đổi, yêu cầu Công an các xã, phường nghiêm túc khắc phục những tồn tại, thiếu sót được chỉ ra.

Tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát, lãnh đạo Công an các xã, phường thống nhất với những nội dung được chỉ ra, đồng thời cam kết chỉ đạo khắc phục các hạn chế, thiếu sót; tăng cường phối hợp với Viện kiểm sát và các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Thông qua công tác kiểm sát trực tiếp, VKSND tỉnh Tuyên Quang đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở; qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiệp vụ của lực lượng Công an cấp xã, phường, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm được thực hiện kịp thời, đúng quy định, góp phần phòng ngừa oan, sai và bỏ lọt tội phạm.