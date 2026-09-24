Bắt Chủ tịch Hợp tác xã tham ô số tiền rất lớn

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lý Bích Linh (SN 1970, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Hợp Thịnh) về tội Tham ô tài sản quy định tại khoản 2 Điều 353 Bộ Luật Hình sự.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Hợp tác xã Hợp Thịnh được thành lập, đăng ký và hoạt động từ năm 2006, có trụ sở tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn.

Bà Lý Bích Linh bị khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Từ năm 2013 đến tháng 8/2019, bà Lý Bích Linh giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã. Trong quá trình điều hành, quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hợp tác xã, bà Lý Bích Linh đã nhiều lần tự ý rút quỹ tiền mặt của Hợp tác xã Hợp Thịnh để sử dụng cho mục đích của cá nhân với số tiền rất lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản chung của Hợp tác xã.

Vụ án hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng và thu hồi triệt để tài sản đã chiếm đoạt để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.