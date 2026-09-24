Xã Phước Hà kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại 2 cơ sở giáo dục mầm non

Ngày 24-9, Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của UBND xã Phước Hà do ông Phan Nguyễn Hoàng Long - Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra đột xuất 2 cơ sở giáo dục mầm non gồm: Nhóm trẻ độc lập tư thục Vàng Anh (Thôn 1) và Nhóm trẻ độc lập tư thục Tuổi Thơ (Thôn 2).

Thành viên Đoàn kiểm tra thực tế tại bếp ăn cơ sở Nhóm trẻ độc lập tư thục Vàng Anh.

Đoàn kiểm tra bếp ăn cơ sở Nhóm trẻ độc lập tư thục Tuổi Thơ.

Qua kiểm tra, 2 cơ sở giáo dục đều tuân thủ quy định pháp luật về hợp đồng đơn vị cung ứng thực phẩm, quy trình sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm; hồ sơ pháp lý đầy đủ; lưu mẫu theo quy định. Các bếp ăn được vệ sinh sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho bếp ăn đã được đầu tư đảm bảo đạt yêu cầu. Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế như: chưa có thông báo công khai thực đơn hàng ngày, chưa triển khai sơ đồ quy trình bếp ăn một chiều, kế hoạch an toàn thực phẩm của đơn vị…

Đoàn kiểm tra làm việc tại cơ sở Nhóm trẻ độc lập tư thục Tuổi Thơ.

Chỉ đạo tại 2 cơ sở giáo dục, ông Phan Nguyễn Hoàng Long đề nghị lãnh đạo, quản lý 2 cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33 ngày 14-8-2026 của Thủ tướng Chính phủ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý cơ sở giáo dục trong đảm bảo an toàn thực phẩm; tăng cường kiểm tra, giám sát đơn vị cung cấp thực phẩm, bảo đảm đúng nguồn gốc, hóa đơn, chứng từ chứng minh xuất xứ thực phẩm. Đồng thời, đề nghị 2 cơ sở thực hiện nghiêm quy trình sơ chế, chế biến và bảo quản thực phẩm, chủ động phòng ngừa rủi ro trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại đơn vị.