Khởi tố 4 người Trung Quốc vận chuyển gần 18.000 bao thuốc lá nhập lậu

Số lượng lớn thuốc lá lậu bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM về tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng cấm, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trao đổi thông tin, kiểm tra hoạt động vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 17.930 bao thuốc lá điếu nhập lậu được cất giấu trong hành lý của 4 hành khách người Trung Quốc.

Các vali hành lý chứa đầy thuốc lá lậu. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cụ thể, ngày 10/9/2026, khi kiểm tra hành lý của Lou Shije (SN 1971), Lei Kang (SN 1993), Wang Xiaojin (SN 1991) và He Yuqiang (SN 1984), đều mang quốc tịch Trung Quốc, cơ quan Hải quan phát hiện 1.793 cây thuốc lá mang nhãn hiệu Peony và Chungwa.

Qua xác minh, số thuốc lá trên được xác định là hàng nhập lậu. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan Hải quan đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) để xử lý theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, 4 người trên được thuê vận chuyển thuốc lá từ Việt Nam đi nước ngoài với tiền công từ 800-1.000 tệ (khoảng 3,1-3,9 triệu đồng) mỗi chuyến. Những người này được mua vé máy bay, bố trí nơi ăn ở tại Việt Nam.

Ngày 10/9/2026, cả 4 đến khu vực cột số 10, nhà ga T2 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để nhận các kiện hành lý chứa thuốc lá từ một người chưa rõ lai lịch, sau đó đưa vào làm thủ tục ký gửi.

Theo lời khai ban đầu, các đối tượng biết rõ số hàng hóa được vận chuyển là thuốc lá điếu nhập lậu.

4 đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 người trên về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Các quyết định, lệnh tố tụng đã được VKSND khu vực 4 phê chuẩn.