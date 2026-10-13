Tăng tốc phát triển công nghiệp

Sức mạnh nội tại và động lực bứt phá

Công ty TNHH Bandai Việt Nam - Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà (phường Hòa Bình) sản xuất linh kiện điện tử xuất khẩu, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Tiếng máy rộn rã trong các khu công nghiệp (KCN) Thụy Vân, Phú Hà, Bình Xuyên, Cẩm Khê, Lương Sơn... hòa cùng nhịp chân hối hả của hàng vạn công nhân, hợp thành bức tranh đầy sức sống, minh chứng rõ nét cho sự vươn mình mạnh mẽ của công nghiệp Phú Thọ. Sau sáp nhập, Phú Thọ sở hữu nhiều lợi thế chiến lược với vị trí tiếp giáp Thủ đô Hà Nội, hệ thống giao thông kết nối với các hành lang kinh tế lớn và 17 KCN đang hoạt động; 67 cụm công nghiệp (CCN). Từ những định hướng, chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự vào cuộc của các sở, ngành, địa phương, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, ngành công nghiệp có nhiều khởi sắc.

Theo số liệu thống kê của Sở Công Thương, 9 tháng năm 2026, khu vực công nghiệp và xây dựng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 13,48%, chiếm tới 50,7% cơ cấu GRDP toàn tỉnh; riêng ngành công nghiệp chiếm 44,78%. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này không chỉ đến từ việc gia tăng sản lượng của các nhà máy hiện hữu mà còn được tiếp sức bởi năng lực sản xuất mới từ các dự án vừa đi vào vận hành. Đồng chí Cù Xuân Ân - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, điểm sáng đóng góp lớn cho tăng trưởng công nghiệp là ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học. Lĩnh vực này tiếp tục giữ vai trò “xương sống”, là động lực dẫn dắt tăng trưởng chung của toàn ngành và nền kinh tế tỉnh, với lượng đơn hàng ổn định của các đối tác chiến lược là những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Apple, Dell, Samsung và Google. Cùng với đó, hàng loạt lĩnh vực trọng điểm khác cũng duy trì đà tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: Sản xuất phương tiện vận tải khác, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại, trang phục, xe có động cơ, chế biến thực phẩm, kim loại... Qua đó, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, giải quyết việc làm ổn định, đảm bảo thu nhập cao cho hàng vạn lao động trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Tuyến - Trưởng Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương cho biết, các doanh nghiệp không ngừng nỗ lực tối ưu hóa dây chuyền sản xuất, linh hoạt tận dụng các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và chuỗi cung ứng toàn cầu nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ. Tỉnh cũng luôn đồng hành, sẵn sàng tháo gỡ kịp thời mọi vướng mắc để kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng nhất cho nhà đầu tư. Không chỉ tại các KCN lớn, mạng lưới 67 CCN đã được thành lập trên toàn tỉnh với 35 CCN đang hoạt động hiệu quả, thu hút khoảng 930 dự án thứ cấp, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 37.000 lao động, tỷ lệ lấp đầy diện tích các CCN đạt hơn 53%. Ngoài ra, hoạt động khuyến công được đẩy mạnh, kịp thời hỗ trợ 40 cơ sở công nghiệp nông thôn, tạo thêm khoảng 500 việc làm mới cho lao động địa phương.

Tầm nhìn tương lai

Dấu ấn nổi bật trong bức tranh công nghiệp thời gian qua là Lễ khởi công Tổ hợp công nghiệp Tản Viên Tech Valley (xã Thịnh Minh) vào tháng 8 vừa qua, với quy mô 592ha, tổng vốn đầu tư gần 7.600 tỷ đồng, bao gồm 5 dự án trọng điểm: Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà ở xã hội và hệ thống cấp nước... Bà Vũ Thị Hợp - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp, Chủ tịch Liên danh Chủ đầu tư dự án cho biết, ngay trong ngày khởi hợp, tổ hợp đã tạo tiếng vang lớn khi chính thức ký kết hợp tác gần 70 ha quỹ đất với 15 nhà đầu tư tiên phong. Nổi bật trong số đó là quyết định mở rộng quy mô 30ha của Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) nhằm xây dựng nhà máy sản xuất chip bán dẫn lớn nhất tại Việt Nam.

Bước vào giai đoạn nước rút của những tháng cuối năm 2026, chủ động vượt qua mọi rào cản và thách thức, tỉnh đang thể hiện quyết tâm cao độ bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Phấn đấu cả năm 2026, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) sẽ bứt phá tăng khoảng 26,02% so với năm 2025. Chia sẻ về định hướng phát triển công nghiệp trong giai đoạn tới, đồng chí Cù Xuân Ân - Phó Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh, bên cạnh việc cải thiện môi trường đầu tư, sở và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện chỉ đạo của tỉnh để tăng cường quản lý và phát triển các CCN; tham mưu thành lập mới từ 5 - 7 CCN, tổ chức thực thi hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Tỉnh sẽ tập trung phát triển mạnh mẽ công nghiệp hỗ trợ, tăng cường liên kết chặt chẽ giữa khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và khu vực kinh tế trong nước thông qua các đề án chuyên đề...

Nhìn lại những thành quả đáng tự hào đã đạt được cùng tầm nhìn chiến lược dài hạn và tư duy đổi mới trong giai đoạn tới cho thấy Phú Thọ đang vững vàng vươn lên, từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành một trong những trung tâm công nghiệp hàng đầu khu vực và cả nước, là nơi hội tụ của dòng vốn đầu tư hiện đại, sự năng động sáng tạo và phát triển bền vững.