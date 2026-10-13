"Chúng tôi khai mở doanh nghiệp bằng rất nhiều khó khăn, trăn trở, có thể gọi là bằng mồ hôi và nước mắt"

Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 – Phiên địa phương tỉnh Thái Nguyên trước thềmNgày Doanh nhân Việt Nam 13/10, bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhântỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Thái Hưng, đặt ra một câuhỏi đáng suy ngẫm: Thế hệ doanh nhân hôm nay sẽ bàn giao cho thế hệ sau tài sảngì và di sản gì?

Với nữ doanh nhân, đây không chỉ là câu chuyện chuyểngiao doanh nghiệp giữa các thế hệ trong một gia đình. Đó còn là bài toán vềnăng lực kế thừa, khả năng đổi mới và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộngđồng.

Bà Vinh cho rằng tài sản có thể đo đếm bằng tiền, danhmục đầu tư hay giá trị thương hiệu. Nhưng di sản không đơn thuần là những gìđược trao lại. Đó còn là tư duy, bản lĩnh, những giá trị đã được gây dựng vàkhả năng tiếp tục phát triển thành quả ấy trong bối cảnh mới.

“Chúng tôi khai mở doanh nghiệp bằng rất nhiều khókhăn, trăn trở, có thể gọi là bằng mồ hôi và nước mắt”, bà chia sẻ.

Theo bà Vinh, thế hệ đi trước đã trải qua những giai đoạnnhiều thử thách để xây dựng nền tảng cho doanh nghiệp. Thế hệ kế tiếp có thểđược tiếp nhận một hệ thống kinh doanh đã hình thành, thương hiệu đã có chỗđứng và nguồn lực đáng kể. Tuy nhiên, những lợi thế đó chỉ thực sự có ý nghĩakhi người kế thừa biết phát huy, thay vì chỉ dựa vào thành quả sẵn có.

Bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Thái Hưng (Ảnh: Phan Chính)

Từ kế thừa tàisản đến kiến tạo di sản

Bà Vinh cho rằng thế hệ doanh nhân trẻ cần bắt đầu từviệc trân trọng quá khứ nhưng không sống bằng hào quang của quá khứ. Những giátrị đã tạo nên thành công cần được gìn giữ, song các phương thức quản trị haymô hình kinh doanh không còn phù hợp phải được mạnh dạn thay đổi.

Kế thừa, theo cách nhìn này, không đồng nghĩa với việcbảo toàn nguyên trạng. Đó là quá trình nâng cao giá trị doanh nghiệp bằng trithức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khả năng liên kết. Người tiếp nhận thànhquả của thế hệ trước cần có hoài bão lớn hơn, tầm nhìn rộng hơn và bản lĩnh đểđưa doanh nghiệp bước vào những không gian phát triển mới.

Đặc biệt, bà nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy sở hữusang tư duy cống hiến và phụng sự.

“Doanh nghiệp lớn phải có trách nhiệm mở đường, tạođiều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ cùng nhau phát triển và cùng nhau cốnghiến”, bà nói.

Theo bà, quy mô doanh nghiệp có thể khác nhau, nhưngtrách nhiệm với cộng đồng đều cần được thể hiện bằng hành động cụ thể. Khidoanh nghiệp lớn tạo cơ hội cho các đơn vị nhỏ tham gia chuỗi cung ứng, cùngnâng cao năng lực và mở rộng thị trường, giá trị được tạo ra không chỉ nằmtrong phạm vi một công ty mà có thể lan tỏa đến cả hệ sinh thái kinh doanh.

Đây cũng là cách để di sản doanh nghiệp vượt khỏi phạmvi tài sản của một gia đình, trở thành giá trị có ích cho nhiều thế hệ và cộngđồng.

Với nữ doanh nhân, bài toán kế thừa còn gắn với việcphát huy những lợi thế riêng. Bà Vinh nhìn nhận phụ nữ có thể gặp nhiều rào cảnkhi vừa điều hành doanh nghiệp, đưa ra những quyết định đầu tư quan trọng, vừachăm lo gia đình. Tuy nhiên, những thách thức đó không đồng nghĩa với việc phụnữ thiếu khả năng đảm nhận các vai trò lãnh đạo.

Bà dẫn lại thông điệp mà cộng đồng nữ doanh nhân tỉnhThái Nguyên luôn đề cao: “Vừa sắc, vừa tâm, vừa tài / Đoan trang là đời nữdoanh nhân”.

Theo bà, điều quan trọng là nhận diện và biến nhữnglợi thế của phụ nữ thành giá trị thực tế trong quản trị, kinh doanh và đóng gópxã hội. Các nữ doanh nhân trẻ cần tiếp tục phát huy nền tảng ấy, đồng thời nângcao tri thức, năng lực điều hành và khả năng thích ứng với những thay đổi củathị trường.

Bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Thái Hưng tham gia làm diễn giả tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 – Phiên địa phương tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Phan Chính)

Liên kết doanhnghiệp là chìa khóa mở rộng dư địa tăng trưởng

Từ câu chuyện chuyển giao giữa các thế hệ, bà Vinh mởrộng vấn đề sang năng lực liên kết của cộng đồng doanh nghiệp Thái Nguyên. Theobà, địa phương đang có cơ hội lớn khi tiếp tục là điểm đến của các nhà đầu tưtrong và ngoài nước. Bà cũng đề cập vị trí thứ hai của tỉnh trong thu hút đầutư trong chín tháng đầu năm 2026.

Tuy nhiên, thu hút được các nhà đầu tư lớn mới là bướcđầu. Thành công sâu hơn nằm ở khả năng hình thành mạng lưới doanh nghiệp vệtinh, giúp doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và cùnghưởng lợi từ sự phát triển công nghiệp.

Đây là điểm mà bà cho rằng cần sự phối hợp chặt chẽgiữa chính quyền và doanh nghiệp. Chính quyền kiến tạo môi trường thuận lợi,còn doanh nghiệp chủ động đầu tư, đổi mới và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Nếu thiếusự kết nối, dòng vốn lớn có thể tạo ra tăng trưởng nhưng chưa chắc đã chuyểnhóa đầy đủ thành năng lực của cộng đồng doanh nghiệp bản địa.

Câu chuyện ngành chè Thái Nguyên là một ví dụ. Bà Vinhnhắc đến lợi thế vùng nguyên liệu, quy mô sản xuất và vị thế của địa phươngtrong ngành chè Việt Nam. Dù vậy, theo bà, dư địa phát triển không chỉ nằm ởsản lượng chè nguyên liệu mà còn ở khả năng nâng cao giá trị thông qua chếbiến, sáng tạo sản phẩm, phát triển các mô hình kinh doanh mới và mở rộng thịtrường.

Bà Nguyễn Thị Vinh áo đỏ thứ 2 từ trái sang tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 – Phiên địa phương tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: Phan Chính)

Để làm được điều đó, cần kết nối nhiều mắt xích, từnghiên cứu thổ nhưỡng, tổ chức vùng trồng, truy xuất nguồn gốc đến ứng dụngcông nghệ, chế biến, logistics và tiêu thụ quốc tế. Khi chè được phát triểntheo hướng kết hợp với dịch vụ, ẩm thực và các sản phẩm sáng tạo, giá trị kinhtế có thể được mở rộng thay vì chỉ phụ thuộc vào sản phẩm truyền thống.

Bài toán này cũng cho thấy vai trò của liên kết giữadoanh nghiệp, nhà khoa học, người sản xuất và chính quyền. Mỗi bên nắm giữ mộtnguồn lực khác nhau; chỉ khi cùng tham gia vào một chuỗi giá trị thống nhất,lợi thế địa phương mới có thể chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh bền vững.

Thông điệp của bà Nguyễn Thị Vinh vì thế không dừng ởcâu chuyện doanh nghiệp gia đình hay vai trò của nữ doanh nhân. Đó là yêu cầu thayđổi cách nhìn về thành công: từ tích lũy tài sản sang kiến tạo giá trị, từ pháttriển riêng lẻ sang hợp tác và từ quyền sở hữu sang trách nhiệm phụng sự.

Với Thái Nguyên, nơi có nền tảng công nghiệp và lợithế ngành chè, khả năng kết nối các nguồn lực sẽ góp phần quyết định mức độ lantỏa của tăng trưởng. Còn với thế hệ doanh nhân kế tiếp, di sản có ý nghĩa nhấtcó lẽ không chỉ là những gì được nhận lại, mà là những giá trị mới họ đủ nănglực tạo ra và tiếp tục trao lại cho tương lai.