Bộ trưởng Tài chính: Khơi thông nguồn lực, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: quochoi.vn.

Trong thư chúc mừng, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và trách nhiệm với xã hội, đội ngũ doanh nhân đã góp phần huy động nguồn lực đầu tư phát triển, tạo việc làm, tăng thu ngân sách nhà nước và thúc đẩy phát triển thị trường vốn.

Theo Bộ trưởng, những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp còn góp phần xây dựng hệ thống tài chính quốc gia hiện đại, minh bạch, bền vững, nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế.

Phát huy bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên, các thế hệ doanh nhân Việt Nam không ngừng xây dựng, phát triển doanh nghiệp, tạo ra giá trị cho xã hội, mở rộng thị trường, đưa sản phẩm và thương hiệu Việt Nam vươn ra thế giới. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực nội sinh, sức cạnh tranh và vị thế của nền kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn mong muốn đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh đầu tư và đổi mới sáng tạo; nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển bền vững, đóng góp ngày càng lớn vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Nhấn mạnh vai trò đồng hành của cơ quan quản lý nhà nước, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài chính, ngân sách và phát triển doanh nghiệp; khơi thông các nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định và thuận lợi.

Mục tiêu là tạo điều kiện để đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp yên tâm đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển lâu dài, qua đó phát huy tốt hơn vai trò trong huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn gửi lời chúc đội ngũ doanh nhân cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công; chúc cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh, bền vững và vươn xa.