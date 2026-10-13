Quy hoạch Hưng Yên: Từ cửa ngõ vùng Thủ đô đến cực tăng trưởng kinh tế biển

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Hưng Yên. (Ảnh nguồn cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên).

Trục giao thông kết nối Hà Nội ra biển với mặt cắt ngang dự kiến 180 m, hướng tới mục tiêu rút ngắn thời gian di chuyển xuống không quá một giờ, là một trong những định hướng đáng chú ý được tỉnh Hưng Yên giới thiệu tại hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổ chức chiều 12/10 tại phường Phố Hiến.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng đại diện cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Về phía tỉnh Hưng Yên có Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Sau hợp nhất, Hưng Yên có diện tích đất liền khoảng 2.638 km², không gian biển 487 km², dân số hơn 3,5 triệu người và 104 đơn vị hành chính cấp xã. Không gian phát triển của tỉnh được mở rộng từ khu vực tiếp giáp Hà Nội đến vùng ven biển, đặt ra yêu cầu tổ chức lại hệ thống đô thị, công nghiệp, giao thông và các hoạt động kinh tế.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, quy hoạch điều chỉnh xác định rõ chức năng của từng khu vực, đồng thời tập trung xây dựng các tuyến giao thông kết nối nội tỉnh và liên vùng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, quy hoạch chỉ phát huy giá trị khi những định hướng được cụ thể hóa thành công trình, dự án và kết quả phát triển kinh tế - xã hội.

Ba vùng kinh tế trong không gian phát triển mới

Theo Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 27/2/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, không gian phát triển kinh tế - xã hội được tổ chức theo cấu trúc ba vùng kinh tế, hai hành lang phát triển, ba trục dọc và bốn trục ngang.

Trong đó, vùng động lực phía Bắc được định hướng phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ và logistics công nghệ cao. Với lợi thế tiếp giáp Hà Nội, khu vực này giữ vai trò kết nối hoạt động sản xuất, thương mại của tỉnh với vùng Thủ đô và các địa phương lân cận.

Vùng trung tâm đảm nhiệm các chức năng hành chính, chính trị, văn hóa, giáo dục và dịch vụ. Đồng thời, đây là khu vực kết nối vùng công nghiệp phía Bắc với không gian kinh tế ven biển, tạo sự liên thông về hạ tầng và các hoạt động kinh tế trong toàn tỉnh.

Vùng ven biển phía Đông và Đông Nam được xác định là không gian phát triển kinh tế biển tổng hợp, tập trung vào các ngành công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo, logistics cảng biển, đô thị, dịch vụ biển và du lịch sinh thái.

Điểm đáng chú ý trong phương án tổ chức không gian là sự liên kết giữa các vùng có lợi thế khác nhau. Nếu phía Bắc tập trung phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ công nghệ cao thì vùng ven biển mở ra hướng phát triển cảng biển, năng lượng và logistics. Vùng trung tâm đóng vai trò kết nối, hỗ trợ phân bố hạ tầng và các hoạt động kinh tế.

Cấu trúc này tạo cơ sở để Hưng Yên phát triển mạng lưới sản xuất, vận tải và dịch vụ trên phạm vi toàn tỉnh, thay vì chỉ tập trung vào những khu vực có lợi thế công nghiệp truyền thống.

Tuy nhiên, việc hình thành các vùng kinh tế theo định hướng quy hoạch cũng đòi hỏi sự đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất, hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật và khả năng thu hút đầu tư.

Trục giao thông Hà Nội ra biển và hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao

Trong các định hướng được giới thiệu, hệ thống giao thông giữ vai trò quan trọng đối với khả năng kết nối ba vùng kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, Hưng Yên định hướng phát triển trục giao thông từ Hà Nội ra biển với mặt cắt ngang 180 m, vận tốc tối đa dự kiến 120 km/h, hướng tới mục tiêu rút ngắn thời gian di chuyển xuống không quá một giờ.

Một tuyến kết nối khác từ trung tâm tỉnh đến sân bay Gia Bình và sân bay phía Nam Hà Nội được định hướng có mặt cắt ngang 120 m, kết hợp với hạ tầng đường sắt.

Đây là những tuyến giao thông được kỳ vọng tăng khả năng kết nối giữa các khu công nghiệp, khu kinh tế và trung tâm đô thị với hệ thống đường cao tốc, sân bay và cảng biển trong khu vực.

Nếu được triển khai đồng bộ, mạng lưới giao thông này có thể góp phần giảm thời gian vận chuyển hàng hóa, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và tạo điều kiện thu hút đầu tư vào các khu vực mới.

Tuy nhiên, các thông số được giới thiệu tại hội nghị là định hướng quy hoạch. Việc triển khai từng dự án còn phụ thuộc vào thủ tục đầu tư, nguồn vốn, công tác giải phóng mặt bằng và các điều kiện thực hiện theo quy định.

Bên cạnh giao thông, quy hoạch xác định năm trụ cột phát triển, gồm: hạ tầng kinh tế - xã hội; nông nghiệp sạch, sinh thái, ứng dụng công nghệ cao; đô thị, thương mại, du lịch và dịch vụ; năng lượng sạch; kinh tế biển đa ngành.

Đối với công nghiệp, tỉnh ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và những ngành có giá trị gia tăng lớn. Trong nông nghiệp, định hướng là phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Khu vực ven biển được định hướng phát triển các ngành năng lượng như điện gió, điện khí LNG, hydrogen xanh, cùng với dịch vụ cảng biển và logistics.

Một nội dung đáng chú ý khác là việc công bố Quyết định số 1499/QĐ-TTg ngày 6/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên.

Theo quyết định, khu công nghệ cao có diện tích 496,1 ha, nằm trên địa bàn hai xã Hoàn Long và Việt Yên, trực thuộc UBND tỉnh Hưng Yên.

Khu công nghệ cao được định hướng phục vụ nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao và công nghệ chiến lược; sản xuất sản phẩm công nghệ cao; ươm tạo, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Việc thành lập khu công nghệ cao tạo cơ sở thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ lớn, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và các tổ chức nghiên cứu.

Cùng với phát triển công nghiệp, tỉnh định hướng bảo tồn, khai thác giá trị văn hóa, lịch sử phục vụ du lịch, trong đó có dự án phục dựng, tái hiện không gian Phố Hiến xưa.

Mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11% mỗi năm

Theo quy hoạch điều chỉnh, Hưng Yên đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026–2030 đạt 10–11%/năm, hướng tới mức trên 11%.

Đến năm 2030, quy mô GRDP phấn đấu đạt khoảng 686 nghìn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người trên 209 triệu đồng, tương đương khoảng 8.000 USD; tỷ lệ đô thị hóa trên 55%.

Đây là những mục tiêu đòi hỏi tỉnh tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất, phát triển hạ tầng và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

Thông tin tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, trong 9 tháng năm 2026, GRDP của Hưng Yên tăng 11,22%, đứng thứ 7 trong số 34 tỉnh, thành phố.

Tổng thu ngân sách đạt 52.875 tỷ đồng. Vốn đầu tư công giải ngân đến hết ngày 30/9 đạt 26.222 tỷ đồng, bằng 63,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Cùng thời gian, tỉnh thu hút 238 dự án đầu tư mới và 154 lượt điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn đăng ký tăng thêm khoảng 68.200 tỷ đồng và 1,9 tỷ USD.

Các chỉ số này cho thấy quy mô hoạt động đầu tư và tăng trưởng của tỉnh trong giai đoạn đầu sau hợp nhất. Tuy nhiên, để duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số, Hưng Yên còn phải đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về giao thông, năng lượng, lao động chất lượng cao và hạ tầng phục vụ sản xuất.

Việc mở rộng các khu công nghiệp, đô thị và dự án kinh tế biển cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát sử dụng đất, bảo vệ môi trường và cân đối nguồn lực đầu tư.

Các đồng chí: Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao hoa, tặng quà vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân và nhà đầu tư có thành tích đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên. (Ảnh nguồn cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên).

Thủ tướng: Tổ chức thực hiện quyết định hiệu quả quy hoạch

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: “Quy hoạch tốt là điều kiện cần nhưng tổ chức thực hiện tốt mới là yếu tố quyết định”.

Theo Thủ tướng, một bản quy hoạch dù có tầm nhìn đúng đắn cũng không tạo ra giá trị thực tiễn nếu không được cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án, nguồn lực và kết quả thực chất.

Thủ tướng đề nghị Hưng Yên tổ chức không gian phát triển theo hướng tích hợp, đa trung tâm, đa cực, khai thác lợi thế của từng khu vực và tăng cường liên kết vùng.

Đồng thời, tỉnh cần chuyển mạnh mô hình tăng trưởng từ dựa chủ yếu vào vốn, đất đai, lao động và lợi thế sẵn có sang dựa nhiều hơn vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đối với các nhiệm vụ trước mắt, Thủ tướng yêu cầu tỉnh sớm cụ thể hóa quy hoạch thành các chương trình, kế hoạch và dự án; xác định rõ thứ tự ưu tiên, nguồn lực, tiến độ và trách nhiệm của cơ quan thực hiện.

Trong đó, cần tập trung phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, nhất là các tuyến kết nối Hưng Yên với Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình và các trục Bắc - Nam trong tỉnh.

Về phát triển công nghiệp, Thủ tướng đề nghị tỉnh thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và công nghiệp xanh. Trình độ công nghệ, giá trị gia tăng, khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước và yêu cầu bảo vệ môi trường cần được xem là những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn dự án.

Đối với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, Thủ tướng đề nghị Hưng Yên rà soát đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định; tập trung nguồn lực hoàn thiện hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng quản trị và dịch vụ công.

Những yêu cầu này cho thấy trọng tâm sau khi công bố quy hoạch không chỉ là thu hút thêm dự án mà còn phải nâng cao chất lượng đầu tư, khả năng liên kết giữa các vùng kinh tế và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Từ bản quy hoạch đến những công trình cụ thể

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc khẳng định, quy hoạch chỉ có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng những công trình, dự án và kết quả phát triển kinh tế - xã hội cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Hưng Yên sẽ tập trung triển khai các định hướng đã xác định, gắn nhiệm vụ của từng cấp, ngành với tiến độ và hiệu quả thực hiện.

Quy hoạch điều chỉnh đề ra chín nhóm giải pháp, tập trung vào huy động vốn đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, liên kết vùng, quản lý đô thị - nông thôn, kết cấu hạ tầng, kinh tế biển và công nghiệp năng lượng.

Sau hội nghị công bố, nhiệm vụ đặt ra đối với Hưng Yên là lựa chọn danh mục dự án ưu tiên, xác định nguồn lực và xây dựng lộ trình phù hợp, tránh đầu tư dàn trải hoặc thiếu đồng bộ giữa các khu vực.

Với không gian phát triển trải dài từ vùng Thủ đô đến biển, Hưng Yên có thêm điều kiện để phát triển công nghiệp, dịch vụ, năng lượng và kinh tế biển. Tuy nhiên, khả năng tận dụng những lợi thế đó phụ thuộc vào việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, chuẩn bị quỹ đất, phát triển nguồn nhân lực và kiểm soát tác động môi trường.

Từ trục giao thông kết nối Hà Nội ra biển, khu công nghệ cao gần 500 ha đến các vùng công nghiệp và đô thị mới, hiệu quả của quy hoạch sẽ được kiểm chứng bằng tiến độ công trình, chất lượng dự án đầu tư và những thay đổi thực tế trong đời sống người dân.