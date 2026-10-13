Tạo hệ sinh thái kết nối công nghiệp văn hóa Việt Nam

Lễ công bố Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam ngày 12/10. Ảnh: BVHTTDL.

Từ năm 2026, Nhà nước cam kết bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn, hướng tới mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp tối thiểu 7% GDP vào năm 2030.

Nhằm khơi thông nguồn lực và tạo hành lang pháp lý đột phá, Bộ VHTTDL đang hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, dự kiến trình Quốc hội xem xét trong tháng 10/2026.

Tại chương trình, Mạng lưới phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam được thành lập nhằm tạo lập không gian kết nối chiến lược, chia sẻ nguồn lực và hợp tác thực chất giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo.

Mạng lưới tập trung vào các sứ mệnh trọng tâm: Thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; khai thác, bảo hộ và thương mại hóa hiệu quả tài sản trí tuệ; xây dựng thương hiệu sản phẩm, dịch vụ văn hóa Việt Nam có sức cạnh tranh cao; mở rộng thị trường nội địa và chủ động hội nhập quốc tế.

16 sáng kiến phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam năm 2026 được công bố. Những sáng kiến lần này là những dự án trọng điểm mang tính thực tiễn cao, sẵn sàng huy động nguồn lực đầu tư từ doanh nghiệp ngay trong năm 2026, chia làm 3 nhóm lĩnh vực:

Hạ tầng số, công nghệ và nền tảng số: Kho dữ liệu văn hóa số; Sàn giao dịch công nghiệp văn hóa; Phim trường số; Nền tảng công nghệ điều khiển nghệ thuật biểu diễn; Vietnam.Travel & Visit VietNam; VNSport (ứng dụng thể thao toàn dân).

Công nghiệp giải trí, nội dung sáng tạo và xuất bản: Thanh âm Việt Nam; Nhà thi đấu e-Sport; Game thuần Việt (Hào khí Đông A và Sơn Hà dị lục); Ấn bản riêng - Tái bản theo nhu cầu; Tủ sách công nghiệp văn hóa.

Sản phẩm, thương hiệu văn hóa - du lịch đặc trưng: Sao chọn; Men Việt; Dáng Việt; Hương Phở; Tinh hoa hương trà.

Bộ VHTTDL kỳ vọng tạo bước chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ chế hợp tác công - tư, đưa các sáng kiến văn hóa đi vào đời sống kinh tế. Qua đó, khẳng định vị thế của công nghiệp văn hóa như một động lực tăng trưởng mới, góp phần đưa văn hóa Việt Nam lan tỏa sâu rộng trên trường quốc tế.