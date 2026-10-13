Doanh nghiệp nhỏ và vừa vươn mình bằng đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học, công nghệ

Tham dự có các đồng chí: Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, cam kết tiến độ triển khai và hoàn thành các dự án đầu tư.

Với vị trí địa kinh tế chiến lược, nguồn tài nguyên phong phú, truyền thống lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và những lợi thế đặc thù của một tỉnh biên giới, Cao Bằng đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới. Những chuyển động tích cực của nền kinh tế, cùng các công trình hạ tầng chiến lược đang được triển khai, tạo nền tảng để tỉnh mở rộng không gian phát triển, thu hút các nguồn lực đầu tư.

9 tháng đầu năm, kinh tế tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, GRDP ước tăng gần 8%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 14,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15,58%. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 1.356 triệu USD, vượt 182% kế hoạch năm. Thu ngân sách đạt kết quả ấn tượng khi tổng thu đạt 3.197 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt 1.672 tỷ đồng. Tổng lượt khách du lịch đạt trên 2,6 triệu lượt. Toàn tỉnh hiện có trên 1.550 doanh nghiệp đang hoạt động.

Tuy nhiên, quy mô phần lớn doanh nghiệp còn nhỏ, năng lực tài chính, quản trị, khả năng tiếp cận vốn và thị trường còn hạn chế, đặt ra yêu cầu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tại chương trình, đại diện cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư chia sẻ kinh nghiệm, cơ hội đầu tư và những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh; kiến nghị tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư, tiếp cận nguồn vốn, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với các tổ chức tín dụng, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đại diện Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp và Tư vấn môi trường (DACE) và Tập đoàn TH trao đổi về khơi thông nguồn lực, phát triển vùng nguyên liệu, thúc đẩy các dự án nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu gắn với phát triển bền vững. Các doanh nghiệp du lịch đề xuất tăng cường liên kết điểm đến, nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, phát triển du lịch cộng đồng. Doanh nghiệp logistics tại cửa khẩu quan tâm đến hoàn thiện hạ tầng, phát triển dịch vụ kho bãi, vận tải, ứng dụng cửa khẩu số nhằm thu hút luồng hàng xuất nhập khẩu; đề xuất thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khu vực 5 trao đổi về chính sách tín dụng và các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, cam kết tiến độ triển khai và hoàn thành đối với 14 dự án thuộc các lĩnh vực công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng, hạ tầng, y tế, thương mại, dịch vụ và nhà ở xã hội.

Cùng với đó, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh, gồm: Agribank, BIDV, VietinBank trao cam kết, hợp đồng tín dụng cho 5 doanh nghiệp với tổng hạn mức dự kiến trên 400 tỷ đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu kết luận tại chương trình.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa nhấn mạnh 4 nội dung trọng tâm: thực trạng và cơ hội phát triển của doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Cao Bằng; những chuyển biến về hạ tầng, thị trường và hội nhập; trách nhiệm của chính quyền trong đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp; những nhiệm vụ cần triển khai ngay sau chương trình. Khẳng định, phát triển kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của tỉnh, cần có sự tham gia, đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà đầu tư.

Trong bối cảnh Cao Bằng đang đứng trước những cơ hội mới từ phát triển hạ tầng giao thông, kinh tế cửa khẩu, mở rộng thị trường và hội nhập quốc tế, tỉnh cam kết đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, đất đai, mặt bằng và nguồn vốn. Ngay sau chương trình, yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tổng hợp, phân loại kiến nghị, tham mưu UBND tỉnh xây dựng chương trình hành động cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, thời hạn và kết quả thực hiện; bảo đảm các cam kết được chuyển thành hành động thực chất.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục đổi mới tư duy quản trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh. Đồng thời, mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã, đang và sẽ hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh trên địa bàn quan tâm hoàn thiện các thủ tục thành lập, đăng ký doanh nghiệp tại Cao Bằng theo quy định; gắn bó lâu dài, đồng hành cùng tỉnh khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xây dựng khu vực kinh tế tư nhân ngày càng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa tri ân, tôn vinh những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh vào tăng trưởng, tạo việc làm và nguồn thu ngân sách của đất nước nói chung và tỉnh Cao Bằng nói riêng.

Tập đoàn Alphanam trao tài trợ quy hoạch chi tiết Công viên - Đền thờ Thục Phán An Dương Vương.

Với mong muốn góp phần xây dựng cảnh quan, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương, Tập đoàn Alphanam trao tài trợ toàn bộ kinh phí quy hoạch chi tiết Công viên - Đền thờ Thục Phán An Dương Vương tại phường Thục Phán với quy mô 37 ha.