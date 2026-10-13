Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân sản xuất, kinh doanh

Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp đã trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường phối hợp giữa chính quyền và doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn; tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục thuế; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy... Các ý kiến được cơ quan chuyên môn và lãnh đạo phường trực tiếp tiếp thu, giải đáp, làm rõ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vân Hà

Theo thống kê, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám hiện có hơn 2.900 doanh nghiệp và 4.647 hộ kinh doanh đang hoạt động. Đây là nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, đóng góp vào ngân sách và tạo việc làm cho người lao động.

Trong 9 tháng năm 2026, phường đạt nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết tháng 9 đạt 117,67% dự toán; tính đến ngày 10-10 đạt 118,3% dự toán, vượt chỉ tiêu thành phố giao trước thời hạn 4 tháng. Tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt 98,53%, hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao, xếp thứ 9/126 xã, phường.

Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng chủ trì nội dung trao đổi giữa doanh nghiệp với chính quyền. Ảnh: Vân Hà

Về chuyển đổi số, trong đợt cao điểm 100 ngày triển khai chuyển đổi số, phường xếp thứ 9/126 xã, phường của thành phố. Công tác quản lý đô thị, bảo đảm an ninh trật tự và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm.

Trong những kết quả chung đó cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân còn có sự đóng góp rất quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.

Đại diện doanh nghiệp trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Vân Hà

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của địa phương và nhấn mạnh, hoạt động sản xuất, kinh doanh không chỉ tạo nguồn thu ngân sách mà còn thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển dịch vụ, tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân.

Trong giai đoạn phát triển mới, phường xác định tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; phát huy giá trị văn hóa, lịch sử và các di tích tiêu biểu, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa, tạo động lực tăng trưởng nhanh và bền vững.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Anh Tuấn trực tiếp giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp. Ảnh: Vân Hà

Nhân dịp kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, lãnh đạo phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám trao quà tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn. Ảnh: Vân Hà

Bí thư Đảng ủy phường mong muốn, buổi gặp mặt, đối thoại sẽ góp phần tăng cường trao đổi thẳng thắn, thực chất, giúp chính quyền nắm bắt kịp thời khó khăn của doanh nghiệp; tạo sự đồng thuận trong triển khai các định hướng phát triển địa phương; đồng thời, mong cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh doanh liêm chính, đổi mới sáng tạo, đóng góp tích cực cho ngân sách, việc làm và an sinh xã hội,

Ông Vũ Xuân Hùng cam kết, Đảng bộ, chính quyền phường sẽ tiếp tục lắng nghe, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh.