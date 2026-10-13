Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10) Đồng hành, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển (Bài 2)

Bài 2: Gỡ điểm nghẽn, đồng hành cùng doanh nghiệp

Ðồng Nai đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong giai đoạn tới, trong đó khu vực doanh nghiệp (DN) có vai trò quan trọng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út (bìa trái, hàng trước) và Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hồ Sỹ Hùng tham quan gian hàng tại một diễn đàn xây dựng khu công nghiệp sinh thái, thông minh tổ chức ở Đồng Nai tháng 7-2026.

Để đạt mục tiêu này, bên cạnh thu hút đầu tư mới, thành phố cần tháo gỡ những khó khăn đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ mặt bằng, thủ tục đầu tư đến vốn và thị trường, mỗi vướng mắc được giải quyết kịp thời sẽ giúp DN chủ động kế hoạch sản xuất, mở rộng quy mô và tăng sức cạnh tranh.

Tháo gỡ điểm nghẽn

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, DN phải tính toán nhiều chi phí, từ nguyên liệu, nhân công đến vận chuyển, kho bãi và đầu tư máy móc. Trong khi đó, sức mua và đơn hàng ở một số thị trường còn biến động, yêu cầu của đối tác ngày càng cao. Những khó khăn này đòi hỏi DN phải linh hoạt hơn, nhưng cũng cho thấy vai trò của chính quyền trong việc tạo điều kiện để DN duy trì và mở rộng sản xuất.

Ông Đặng Văn Điềm, Chủ tịch Liên đoàn DN thành phố cho rằng: Việc nắm bắt kiến nghị và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cần được thực hiện thường xuyên. Một trong những vấn đề được DN quan tâm hàng đầu là mặt bằng sản xuất, nhất là khi có nhu cầu mở rộng nhà xưởng hoặc di dời cơ sở vào các khu, cụm công nghiệp tập trung. Tuy nhiên, với nhiều DN quy mô nhỏ và vừa để vào được khu, cụm công nghiệp là không dễ. Bên cạnh mặt bằng, thủ tục đầu tư và hoạt động sản xuất cũng cần được rà soát theo hướng thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi hơn, nhất là những hồ sơ liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường và phòng cháy, chữa cháy cần sự phối hợp của nhiều cơ quan.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu thành phố, Giám đốc Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát (phường Tam Hiệp) cho rằng: Cần chú trọng kết nối DN với các khách hàng, mở rộng cơ hội hợp tác và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu. Thực tế, không phải DN nào có sản phẩm cũng dễ dàng tiếp cận các đơn hàng lớn. Ngoài giá cả, đối tác còn quan tâm đến chất lượng, tiến độ giao hàng, khả năng truy xuất nguồn gốc và tính ổn định của nguồn cung. Chi phí logistics cao cũng làm giảm lợi thế cạnh tranh, đặc biệt là với DN có quy mô nhỏ.

Trong các hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến thương mại cần đi vào nhu cầu cụ thể của DN. “Thay vì chỉ dừng ở giới thiệu sản phẩm, các chương trình kết nối cần tạo điều kiện để DN gặp gỡ khách hàng, tìm kiếm đối tác cung ứng và tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất. Đây cũng là hướng để DN mở rộng thị trường, giảm phụ thuộc vào một số khách hàng truyền thống”- ông Võ Văn Mạnh Em, Phó Giám đốc Thường trực Công ty cổ phần Domilk (xã An Phước) mong muốn.

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển

Đồng Nai phấn đấu tăng trưởng kinh tế 11% năm 2026 và tăng trưởng cao, bền vững trong những năm tới, đóng góp của cộng đồng DN vào mục tiêu này có vai trò quyết định. Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út, đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, đòi hỏi trách nhiệm cao của chính quyền và DN.

Sản xuất tại một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Hố Nai.

Trong đó, thành phố đặt ra yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án và nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý. Trong bối cảnh Đồng Nai cần duy trì tốc độ tăng trưởng cao, việc giải quyết những vướng mắc của DN phải gắn với yêu cầu khơi thông nguồn lực và nâng hiệu quả đầu tư.

Thu hút dự án mới là cần thiết, nhưng tạo điều kiện để DN đang hoạt động mở rộng sản xuất cũng quan trọng không kém. Muốn làm được điều đó, công tác điều hành cần chuyển mạnh từ tiếp nhận kiến nghị sang giải quyết đến cùng từng vấn đề. Các sở, ngành phải chủ động phối hợp, tránh tình trạng DN phải liên hệ nhiều nơi nhưng chưa xác định được cơ quan chịu trách nhiệm chính. Kết quả giải quyết kiến nghị cũng cần được theo dõi, đánh giá thường xuyên để nhận diện những khâu còn chậm và kịp thời chấn chỉnh.

Theo chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành, nâng cao năng lực cạnh tranh của DN cần gắn với cải thiện môi trường kinh doanh và nâng chất lượng thể chế. Khi thị trường thay đổi nhanh, yêu cầu về công nghệ, chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn môi trường ngày càng cao, DN phải chủ động đổi mới để thích ứng. Tuy nhiên, quá trình này sẽ thuận lợi hơn nếu DN được tiếp cận nguồn lực và hoạt động trong môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định.

Đây cũng là điều mà Đồng Nai đang nỗ lực thực hiện. Theo Kế hoạch số 54/KH-UBND, ngày 2-6-2026, thành phố sẽ tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa, DN tư nhân, hộ kinh doanh giai đoạn 2026-2028. Trọng tâm của kế hoạch là nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân phát triển, mở rộng quy mô và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Các nhóm giải pháp chính gồm: hỗ trợ chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản trị; tư vấn pháp lý, kế toán, thuế; hỗ trợ tiếp cận vốn, mặt bằng sản xuất, chính sách thuế và lãi suất theo quy định; xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường quốc tế.

Kế hoạch cũng chú trọng hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành DN, công khai chính sách và tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, hiệp hội DN. Qua đó, thành phố hướng đến tháo gỡ khó khăn, giảm rào cản trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi để DN phát triển bền vững và đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

“Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẵn sàng phối hợp với Ðồng Nai trong thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển cộng đồng DN thông qua các hoạt động kết nối, chuyên đề về kinh tế và DN. Qua đó tạo cầu nối giữa cộng đồng DN và chính quyền trong việc nhận diện các rào cản để tháo gỡ”. Chủ tịch VCCI HỒ SỸ HÙNG

Vương Thế