Chứng khoán châu Á lao dốc trước lo ngại về cổ phiếu AI
Chứng khoán châu Á giảm mạnh trong phiên sáng 13-10, khi nhà đầu tư lo ngại đà tăng của nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) khó duy trì, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ gia tăng và căng thẳng Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng tâm lý thị trường.
Theo Reuters, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương, không tính Nhật Bản, giảm 2,4%, xuống mức thấp nhất trong 2 tháng. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc, với tỷ trọng lớn là cổ phiếu công nghệ, giảm 6%, khiến hoạt động giao dịch theo chương trình bị tạm ngừng trong 5 phút. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 2,6%, còn thị trường chứng khoán lãnh thổ Đài Loan giảm 2%.
Trên thị trường hợp đồng tương lai, hợp đồng gắn với chỉ số Nasdaq của Mỹ giảm 0,77%; trong khi các hợp đồng chỉ số chứng khoán châu Âu giảm 0,39%.
Đợt bán tháo cổ phiếu bán dẫn tại Mỹ trong phiên trước tiếp tục gây sức ép lên thị trường châu Á. Nhà đầu tư lo ngại về khả năng sinh lời của các khoản đầu tư lớn vào AI và sức ép cạnh tranh trong ngành chip.
Thị trường cũng thận trọng chờ kết quả kinh doanh của các ngân hàng Mỹ để đánh giá tình hình kinh tế và triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chung-khoan-chau-a-lao-doc-truoc-lo-ngai-ve-co-phieu-ai-post876328.html