Cổ đông lớn G.C Food bán 1,5 triệu cổ phiếu CGF trước khi xin từ nhiệm HĐQT

CTCP Thực phẩm G.C (G.C Food, UPCoM: GCF) vừa công bố thông tin về việc ông Nguyễn Văn Thứ – Thành viên HĐQT nộp đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Ông Nguyễn Văn Thứ tham gia HĐQT G.C Food từ năm 2018, đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Minh Bạch (AFT).

Trước khi có thông tin từ nhiệm, ông Thứ đã thực hiện giao dịch bán 1,5 triệu cổ phiếu GCF trong giai đoạn từ ngày 7-26/8. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu ông nắm giữ giảm từ gần 10,5 triệu đơn vị xuống còn gần 9 triệu đơn vị. Ông Thứ hiện vẫn là một trong hai cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Thứ – Thành viên HĐQT G.C Food xin từ nhiệm sau 8 năm gắn bó (Ảnh: GCF).

Trong giai đoạn trên, cổ phiếu GCF ghi nhận tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận gần 1,7 triệu đơn vị, với tổng giá trị gần 28 tỷ đồng. Nếu tạm tính theo mức giá giao dịch bình quân khoảng 18.500 đồng/cổ phiếu, giá trị số cổ phiếu ông Thứ bán ra ước khoảng 27,8 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu GCF có thanh khoản bình quân khoảng 58.719 đơn vị mỗi phiên. Sau khi giảm từ mức đỉnh 34.500 đồng/cổ phiếu xuống 16.300 đồng/cổ phiếu vào cuối tháng 4, thị giá chủ yếu dao động trong vùng 17.000-20.000 đồng/cổ phiếu. Kết phiên 12/10, GCF đóng cửa tại 18.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 46% so với đầu năm.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2026 cho thấy G.C Food đạt doanh thu thuần 395 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 132 tỷ đồng, tăng 9%.

Tuy nhiên chi phí bán hàng tăng 37%, lên 30 tỷ đồng chủ yếu do chi phí vận chuyển và xuất khẩu gia tăng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 74%, lên 60 tỷ đồng trong đó dự phòng nợ phải thu khó đòi vượt 33 tỷ đồng, so với 8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Các khoản chi phí tăng mạnh khiến lợi nhuận ròng 6 tháng đầu năm của G.C Food giảm 33% so với cùng kỳ, còn 33 tỷ đồng bất chấp tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận gộp.

Thành lập năm 2011, G.C Food có tiền thân là Công ty TNHH Thực phẩm G.C, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh các sản phẩm từ nha đam, thạch dừa.

Doanh nghiệp hiện có hệ thống nhà máy gồm Vietfarm với sản lượng thạch nha đam trên 30.000 tấn/năm và Cô Cô Việt Nam, có năng lực cung ứng hơn 20.000 tấn thạch dừa/năm.

Ngoài hệ thống sản xuất, doanh nghiệp còn có vùng nguyên liệu 200ha đất canh tác của Nông và Gió. Sản phẩm của G.C Food được phân phối qua hệ thống siêu thị, nhà phân phối, thương mại điện tử và kênh khách hàng doanh nghiệp trong nước, đồng thời xuất khẩu sang 28 quốc gia.