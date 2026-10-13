Nữ thiếu úy Công an Cà Mau được vinh danh 'Thanh niên sống đẹp' 2026

Lan tỏa hình ảnh tuổi trẻ Công an nhân dân tận tụy, bản lĩnh

Là một trong 15 cá nhân tiêu biểu toàn quốc được trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 tại Hà Nội, Thiếu úy Nguyễn Hồng Ân, cán bộ Công an xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau, đã ghi dấu bằng tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo trong công tác và nhiều việc làm thiết thực vì cộng đồng.

Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức, nhằm tôn vinh những người trẻ có hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp tích cực cho xã hội.

Thiếu úy Nguyễn Hồng Ân tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ do công dân trên địa bàn xã tự nguyện giao nộp. Ảnh: Bộ Công an.↵

Theo tin từ Bộ Công an, năm 2026, vượt qua 129 hồ sơ đề cử trên cả nước, Thiếu úy Nguyễn Hồng Ân là một trong 15 cá nhân được vinh danh, đồng thời là một trong 4 đại diện của lực lượng Công an nhân dân được lựa chọn.

Sự ghi nhận này góp phần lan tỏa hình ảnh tuổi trẻ Công an nhân dân tận tụy, bản lĩnh, gần gũi với Nhân dân và luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát nhân dân với danh hiệu Giỏi toàn khóa, Nguyễn Hồng Ân từng được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học. Nữ cán bộ cũng được tuyên dương là “Gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” giai đoạn 2023-2025.

Trong thời gian học tập tại trường, Hồng Ân tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, tập trung vào các lĩnh vực nghiệp vụ Công an, phòng, chống tội phạm và phương pháp học tập. Những kết quả đạt được thể hiện tinh thần nghiêm túc, ham học hỏi, chủ động tìm tòi kiến thức mới và ý thức gắn lý thuyết với yêu cầu thực tiễn của công tác.

Thiếu úy Nguyễn Hồng Ân tích cực hỗ trợ thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính tại điểm thu nhận sinh phẩm ADN.

Từ tháng 5/2025, sau khi được phân công về Công an xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau, Thiếu úy Nguyễn Hồng Ân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trên địa bàn mới, đồng chí chủ động tìm hiểu đặc điểm dân cư, nắm bắt tình hình tại từng khu vực, tham mưu các giải pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với điều kiện thực tế.

Thông qua những hoạt động gần gũi, thiết thực, nữ cán bộ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời khuyến khích cộng đồng chủ động tham gia phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm, chung tay giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Dấu ấn trong quá trình công tác

Một trong những dấu ấn trong quá trình công tác của Thiếu úy Nguyễn Hồng Ân là trực tiếp tham mưu xây dựng mô hình “Lá chắn an toàn giao thông”, đồng thời tham gia duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình dân vận khéo và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thiếu úy Nguyễn Hồng Ân cùng Tổ Công nghệ số cộng đồng đến tận nhà hướng dẫn người dân tích hợp giấy tờ tùy thân.

Các mô hình được triển khai tại địa phương gồm “Camera an ninh”, “Lá chắn an toàn giao thông”, “Không có đối tượng sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép”, “Xã không ma túy” và mô hình vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong Nhân dân.

Những mô hình này góp phần phát huy vai trò của người dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tại cộng đồng. Qua đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từng bước được gắn với những vấn đề cụ thể trong đời sống, tạo điều kiện để người dân tham gia trực tiếp vào việc xây dựng địa bàn an toàn.

Trong công tác tuyên truyền, Thiếu úy Nguyễn Hồng Ân chú trọng lựa chọn nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng, ưu tiên cách truyền đạt gần gũi, dễ hiểu và có khả năng áp dụng vào thực tế.

Dịp hè năm 2026, đồng chí tham gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời lồng ghép kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống tai nạn đuối nước tại các điểm trường. Các hoạt động thu hút 1.640 lượt học sinh, giáo viên và người dân tham dự.

Thiếu úy Nguyễn Hồng Ân, cán bộ Công an xã Thanh Tùng tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chung sức vì cộng đồng.

Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức theo hình thức thông thường, nội dung tuyên truyền được gắn với những tình huống gần gũi trong cuộc sống, giúp người nghe dễ tiếp thu và hiểu rõ hơn cách phòng tránh nguy cơ mất an toàn. Qua đó, các buổi tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, hình thành thói quen chấp hành pháp luật và chủ động bảo vệ bản thân trong sinh hoạt hằng ngày.

Không dừng lại ở hình thức tuyên truyền trực tiếp, nữ cán bộ trẻ còn chủ động tham mưu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng trợ lý ảo phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên Fanpage Công an xã.

Việc đưa công nghệ vào hoạt động tuyên truyền nhằm đa dạng hóa phương thức truyền tải thông tin, hỗ trợ người dân tiếp cận kiến thức pháp luật thuận tiện hơn. Sáng kiến này cũng thể hiện tinh thần chủ động đổi mới, bắt kịp xu hướng chuyển đổi số, từng bước nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tại cơ sở.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Thiếu úy Nguyễn Hồng Ân tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hướng đến những hoàn cảnh khó khăn và các nhóm đối tượng cần được quan tâm trong cộng đồng.

Thiếu úy Nguyễn Hồng Ân phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ ngày công xây dựng nhà cho hội viên Hội Cựu Công an nhân dân. Đồng thời, nữ cán bộ phối hợp với Đoàn xã và các chi đoàn ấp chăm lo gia đình chính sách, người có công, hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Thiếu úy Nguyễn Hồng Ân, cán bộ Công an xã Thanh Tùng trao quà phụng dưỡng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bảo.

Những hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn góp phần động viên tinh thần, thể hiện sự quan tâm của lực lượng Công an và tổ chức Đoàn đối với các đối tượng trong xã hội. Đặc biệt, việc hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng góp phần khuyến khích họ ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm và từng bước trở thành những công dân có ích.

Thiếu úy Nguyễn Hồng Ân cũng thường xuyên tham mưu, phối hợp tổ chức các chương trình tuyên truyền pháp luật kết hợp tặng quà tại các điểm trường. Những hoạt động này thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, đoàn viên, học sinh và người dân tham gia.

Tại các chương trình, bên cạnh những phần quà thiết thực, nữ cán bộ trực tiếp tuyên truyền kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, tác hại của ma túy và hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID. Việc kết hợp giữa hoạt động an sinh xã hội với phổ biến kiến thức giúp các chương trình không chỉ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức phòng ngừa vi phạm pháp luật trong cộng đồng.

Từ việc hướng dẫn người dân tiếp cận các tiện ích số, tuyên truyền cho hộ kinh doanh chủ động phòng ngừa cháy, nổ đến hỗ trợ người hoàn lương ổn định cuộc sống, Thiếu úy Nguyễn Hồng Ân luôn hướng các phần việc của mình đến nhu cầu thực tế tại địa bàn. Những đóng góp này góp phần đưa công tác tuyên truyền, vận động quần chúng đi vào chiều sâu, đồng thời tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân.

Không chỉ chú trọng công tác chuyên môn và hoạt động xã hội, nữ cán bộ trẻ còn tích cực tham gia các chương trình văn hóa, văn nghệ nhằm rèn luyện kỹ năng, hoàn thiện bản thân và phục vụ tốt hơn cho nhiệm vụ tuyên truyền.

Năm 2026, Nguyễn Hồng Ân đạt giải Ba Cuộc thi Người dẫn chương trình lực lượng Công an trong tỉnh Cà Mau. Thành tích này là dấu ấn bổ sung trong quá trình phấn đấu, rèn luyện toàn diện của nữ cán bộ, đồng thời góp phần phát huy khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin và kết nối với cộng đồng.