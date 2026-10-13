Giá vàng đột ngột đảo chiều

Giá vàng trong nước giảm 800.000 đồng/lượng

Mở cửa giao dịch sáng nay, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào/bán ra ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch gần nhất và giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua/bán so với giờ mở cửa sáng qua.

Giá vàng miếng SJC đồng loạt giảm phổ biến 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng SJC 5 chỉ mua vào/bán ra ở mức 140,5-143,520 triệu đồng/lượng. Sáng qua, giá mua vào/bán ra được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn công bố ở mức 141,8-144,820 triệu đồng/lượng. Vàng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ giao dịch ở mức 140,4-143,530 triệu đồng/lượng, cũng giảm 800.000 đồng/lượng hai chiều so với phiên gần nhất và giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với sáng thứ Hai. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ niêm yết ở mức 140-143 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giá 141,3-144,4 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 10h00, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 139-143,5 triệu đồng/lượng, giảm 400 đồng/lượng mua vào và 800.000 đồng/lượng bán ra so với phiên gần nhất. Cùng thời điểm sáng qua, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào/bán ra đối với vàng miếng SJC là 139,9-144,8 triệu đồng/lượng.

Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 999,9 giá 137-142 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng cả hai chiều so với phiên gần nhất và 900.000 đồng/lượng so với sáng qua. Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,9 giá 136,8-141,8 triệu đồng/lượng. Vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long, nhẫn tròn trơn và quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu đều giao dịch ở mức 139-143 triệu đồng/lượng, cùng giảm 400.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng giao dịch ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng hai chiều so với sáng thứ Hai.

Vàng miếng SJC tại Phú Quý sáng nay giao dịch ở mức 140-143,5 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng hai chiều so với phiên gần nhất. Nhẫn Thần Tài Phú Quý 999,9 và nhẫn tròn Phú Quý loại 999,9 cùng niêm yết ở mức 140-143 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch gần nhất. Vàng trang sức Phú Quý loại 999,9 niêm yết ở mức 137-141,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên gần nhất.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn Kim Gia Bảo mua vào/bán ra niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng hai chiều. Giá vàng miếng VietinBank SJC cũng giao dịch ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ do đồng USD mạnh

Giá vàng thế giới giảm nhẹ hôm nay khi đồng USD của Mỹ giữ vững giá trị, trong lúc thị trường tập trung vào các số liệu lạm phát sắp tới của xứ sở cờ hoa để tìm kiếm tín hiệu mới về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Giá vàng thế giới giảm nhẹ do đồng USD mạnh.

Giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống còn 4.164,45 USD/ounce vào lúc 02h01 (giờ GMT) sau khi đạt đỉnh một tuần vào thứ Hai. Giá vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ giảm 0,1% xuống còn 4.187,90 USD.

Đồng USD của Mỹ duy trì ở mức cao nhất trong 18 tháng đạt được trong phiên trước đó, khiến kim loại định giá bằng USD trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ sẽ được công bố vào ngày mai (thứ Tư), còn báo cáo Chỉ số giá sản xuất (PPI) dự kiến vào thứ Năm. "Dữ liệu CPI của Mỹ sẽ rất quan trọng đối với vàng trong ngắn hạn. Nếu lạm phát tăng cao hơn dự kiến, đặc biệt là chỉ số lạm phát cốt lõi, và dẫn đến kỳ vọng tăng lãi suất vào tháng 10 dù chỉ ở mức khiêm tốn, điều đó có thể dẫn đến một đợt giảm giá khác của vàng", nhà phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com Kyle Rodda nhận định.

Khi lãi suất ở mức cao, các nhà đầu tư thường hướng đến các tài sản sinh lời hơn là vàng.

Hiện tại, các nhà giao dịch chỉ thấy 21% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng này nhưng theo công cụ FedWatch của CME, dự báo 88% khả năng tăng lãi suất vào tháng 12.

Chủ tịch Fed Cleveland, Beth Hammack cho biết, ngân hàng trung ương Mỹ nên hành động "tương đối nhanh chóng" để áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn nhằm kiểm soát lạm phát, mà bà cảm thấy đã trở nên lan rộng và bắt đầu ảnh hưởng đến kế hoạch định giá của các công ty.

Trên bình diện địa chính trị, Ả Rập Xê Út cho biết họ đang phải đối mặt với một loạt các cuộc tấn công mới và sân bay Riyadh sẽ vẫn đóng cửa trong thời gian này, vài ngày sau vụ tấn công tên lửa chết người hôm thứ Bảy vào một nhà ga khởi hành mà lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã nhận trách nhiệm.

Trong số các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 0,5% xuống còn 60,01 USD, bạch kim giảm 0,2% xuống còn 1.682,47 USD và palladium giảm 0,5% xuống còn 1.137,69 USD.

Tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 13/10.