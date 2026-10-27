Tăng tốc đường kết nối

Nhà thầu tập trung máy móc thiết bị để đào đắp dứt điểm xong trong tháng 10 tại vị trí Km 3+300 - Km 3+600 của dự án, phục vụ thi công chuyển giai đoạn

Dự án đường kết nối Khu công nghiệp Hữu Lũng, đường tỉnh 245 với Quốc lộ 31-cảng Mỹ An tỉnh Bắc Ninh có tổng chiều dài 4,9 km, được thiết kế nền đường rộng 9 m, mặt đường thảm bê tông nhựa asphalt rộng 8 m. Công trình được triển khai thi công từ đầu năm 2026.

Tại công trường vào những ngày giữa tháng 10/2026, chúng tôi cảm nhận rất rõ không khí lao động đang diễn ra khẩn trương. Tại những vị trí đã hạ cốt nền đạt cốt thiết kế, máy lu chạy hết công suất để đảm bảo độ chặt của nền đường; đối với những vị trí đồi cao đang được hạ cấp, máy xúc, máy ủi, ô tô vận chuyển được tập trung để đưa từng mét khối đất thừa ra khỏi phạm vi thi công.

Ông Phạm Minh Khôi, Chỉ huy trưởng đơn vị thi công (Công ty Cổ phần Thịnh Vượng TVT), vừa lau những giọt mồ hôi trên trán vừa chia sẻ: Nhận thức rõ tầm quan trọng của dự án và chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn trong năm 2026 phải hoàn thành đưa công trình vào khai thác, lãnh đạo công ty đã huy động toàn bộ nguồn lực tốt nhất về cả nhân lực và vật lực để tập trung thi công hoàn thành các hạng mục đúng tiến độ.

Theo đó, đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức thi công liên tục “3 ca, 4 kíp”, thiết lập 8 mũi thi công dọc theo chiều dài tuyến; duy trì 39 thiết bị và 50 cán bộ kỹ thuật, lái xe và công nhân lành nghề đang ngày đêm bám trụ tại công trường. Anh em ai nấy đều xác định rõ tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, quyết tâm đưa tuyến đường về đích đúng hẹn.

Nhờ sự tập trung nguồn lực của nhà thầu, hình hài công trình đang thay đổi từng ngày. Theo số liệu của đơn vị tư vấn giám sát thi công, hiện mỗi ngày đơn vị thực hiện đạt 3.500 m3 đào đất thừa ra khỏi phạm vi dự án, và tập kết được khoảng 300 m3 đá base phục vụ thi công lớp móng đường. Tính đến ngày 20/10/2026, nhà thầu đã hoàn thành mở nền thông tuyến; tập kết được 22/30 nghìn m3 đá các loại tại hiện trường; thi công nền đảm bảo độ chặt K95 theo thiết kế được 4/4,9 km, thi công xong hệ thống công thoát nước trên toàn tuyến. Tổng giá trị khối lượng thực hiện toàn dự án ước đạt 55% kế hoạch theo hợp đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lạng Sơn - chủ đầu tư dự án cho biết: Ngay từ những ngày đầu triển khai, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu trong năm 2026 phải hoàn thành xây lắp đưa công trình vào khai thác.Thực hiện ý kiến chỉ đạo của tỉnh, ban đã yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu phải thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ. Thời gian không còn nhiều, giá trị tập trung chủ yếu ở phần thi công nền cấp phối đá dăm và mặt đường bê tông nhựa asphal, vì vậy, ban đang giám sát chặt chẽ từng mũi thi công để vừa đảm bảo tiến độ "thần tốc", vừa tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về chất lượng kỹ thuật công trình.

Ông Phạm Hữu Văn, Trưởng tư vấn giám sát thi công, thuộc liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Giám sát chất lượng công trình Thăng Long và Công ty Tư vấn Xây dựng giao thông Miền Bắc cho biết: Hiện tư vấn giám sát đã bố trí 4 cán bộ thường xuyên bám sát hiện trường để giúp chủ đầu tư quản lý tiến độ, chất lượng công trình. Thực tế thời gian thi công công trình không nhiều, tư vấn giám sát đã báo cáo chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu bổ sung máy móc có công suất lớn, cán bộ kỹ thuật, đặc biệt là tập kết đủ vật liệu để tăng tốc thi công nền cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa từ đầu tháng 11/2026.

Với đà thi công như hiện nay, tin tưởng tuyến đường kết nối Khu công nghiệp Hữu Lũng, đường tỉnh 245 với quốc lộ 31 cảng Mỹ An (Bắc Ninh) sẽ hoàn thành xây lắp theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh đề ra. Qua đó, sẽ giải quyết tốt bài toán vận tải hàng hóa, thông thương giữa các khu, cụm công nghiệp tại các xã: Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Tân Thành với tỉnh Bắc Ninh và hòa vào mạng lưới giao thông huyết mạch quốc gia liên thông với trung tâm kinh tế trọng điểm phía Bắc thúc đẩy kinh tế phát triển.